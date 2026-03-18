2男博物館嬉鬧害「價值600多萬元古象牙」砸成碎片　手癢下場慘了





▲2男毀損博物館展覽品被起訴。（圖／翻攝自Taney County Jail）

記者李振慧／綜合報導

美國加州2名男子去密蘇里州當地博物館參觀，嬉鬧時導致館內一根重達200磅（約90公斤）的象牙砸碎在地上，該象牙預估總價值達20萬美元（約台幣636萬元），如今2人可能面臨數年的刑期。

2男大鬧博物館 古象牙被扯下摔碎

來自加州佩塔盧馬(Petaluma)的2名男子，46歲的霍華德(Brett Howard)與48歲的阿澤維多(Todd Azevedo)，8日在密蘇里州博物館Ancient Ozarks Natural History Museum參觀時，竟然毀損展內貴重展覽品。

調查人員表示，霍華德當時爬到阿澤維多的肩膀上，試圖抓住真猛獁象(Woolly mammoth)的象牙，結果導致象牙摔到地上碎成多塊，此象牙約有1萬多年的歷史。博物館工作人員目擊事件後，雖然當下想抓住2人，但他們迅速逃到了外面，後來還是被攔下並且逮捕。

愚蠢代價 2男下月受審

霍華德與阿澤維多被控一級財產毀損罪，如罪名成立將面臨最高4年刑期，每人以15,000美元（約台幣47萬元）保釋金獲釋，2人下月需回到托尼郡(Taney County)法院開庭。