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AirPods怎麼戴才對？網友實測「轉一下」音質直接升級

▲▼網友實測AirPods「轉一下」音質升級。（圖／記者吳立言攝）

▲網友實測AirPods「轉一下」音質升級。（圖／記者吳立言攝）

記者吳立言／綜合報導

近期社群平台出現一波關於 AirPods 配戴方式的討論。過去多數人習慣將耳機直接塞入耳中，但有網友指出，只要在放入耳朵後稍微「轉一下」，聲音表現與穩定度就可能出現變化。這樣的說法迅速在網路上發酵，甚至有人實測後認為低音更明顯、耳機也更不容易滑落。

這波討論起因於社群上流傳的一段對話截圖，有人詢問 AI 助手 AirPods 的正確戴法，得到的答案是「將耳機放入耳朵後，稍微朝臉的方向旋轉」，引發大量轉發與模仿。部分使用者甚至嘗試將耳機以不同角度配戴，並拍攝對比影片分享差異，使相關話題持續升溫。

▼蘋果官方耳機配戴說明。（圖／蘋果）

▲▼蘋果官方曾說明耳機配戴重點在貼合與密封。（圖／蘋果）

官方曾說明：重點在貼合與密封

事實上，蘋果在產品說明中早已提及，配戴 AirPods 時可以透過輕微旋轉耳機柄，找到最貼合耳道的位置。這個動作並非為了改變聲音本身，而是讓耳機與耳朵之間的接觸更穩定，進而影響聆聽體驗。

以 AirPods Pro 為例，由於採用矽膠耳塞設計，密合程度會直接影響降噪效果與音質表現。當耳機與耳道形成良好密封時，外界聲音較不易滲入，低頻表現也會相對更飽滿。因此，部分使用者在調整角度後感受到「音質升級」，其實與配戴密合度提升有關。

網傳「反著戴」說法　實際仍因人而異

儘管網路上出現「反著戴比較好聽」的說法，但整體來看，關鍵並不在於特定方向，而是是否找到適合自身耳型的角度。每個人的耳道形狀不同，最佳配戴方式自然也會有所差異。

實際使用上，只要確保耳機穩固、不易鬆動，同時長時間配戴仍維持舒適，通常就已接近理想狀態。對於 AirPods Pro 使用者而言，也可以透過更換不同尺寸的耳塞，進一步提升密合效果。

細節影響體驗

對多數使用者而言，AirPods 的音質差異，往往不只來自硬體規格，而是與配戴方式、密合程度密切相關。隨著社群實測分享持續擴散，也讓更多人開始重新調整自己的使用習慣。實際上，與其追求特定「正確角度」，不如找到最符合自身耳型、同時兼顧穩定與舒適的配戴方式，才是影響整體聆聽體驗的關鍵。

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關鍵字：

AirPods音質升級配戴技巧低音增強耳機密合

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