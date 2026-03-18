警告川普去讀「越戰史」　伊朗副外長：派兵會讓美深陷泥沼

▲川普先前曾暗示派地面部隊至伊朗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗與美以盟軍的衝突持續升溫，伊朗外交部副部長哈提布扎德（Saeed Khatibzadeh）接受外媒專訪時，對美國發出嚴正警告。他直言，如果美軍執意派遣地面部隊進入戰場，將會面臨「另一個越南」的慘痛結局，並強調伊朗已做好長期作戰的準備，「要戰多久都可以。」

警告川普：去讀讀越南發生了什麼事

根據《天空新聞》報導，哈提布扎德在德黑蘭的辦公室受訪時表示，伊朗目前的焦點並非外交解決方案，而是展現戰鬥到底的決心。對於美國總統川普（Donald Trump）可能派遣地面部隊的動向，他語帶嘲諷地說，「去讀讀越南發生了什麼事就知道了。」

哈提布扎德警告，一旦美軍正式派兵落地，美國士兵將面臨與越戰同樣的命運，這場戰爭將演變成一場無法脫身的「泥沼」，而那些將美國捲入衝突的人，正是要將士兵推向深淵的推手。

兩週衝突奪2500命 數百萬人流離失所

這場涉及美國、以色列與伊朗的慘烈戰爭已持續兩週，造成的傷亡數字極其驚人。哈提布扎德指出，目前已有近1500名伊朗人在戰火中喪生，更有數百萬人被迫離開家園流離失所。

除了伊朗本土外，這場衝突也奪走了近1000名非伊朗籍人士的性命，戰火延燒多國包含黎巴嫩至少886人死亡、伊拉克30人死亡、以色列12人死亡、敘利亞4人死亡、阿拉伯聯合大公國7人死亡、科威特6人死亡、阿曼2人死亡、沙烏地阿拉伯2人死亡，以及巴林2人死亡。

美方與盟軍同樣付出代價，目前已有13名美軍官兵與1名法國士兵殉職。