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林邊太陽能板暫置場又燒起來　周春米：若屬管理不當將重罰

▲林邊鄉太陽能板戶外暫置場。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲林邊鄉太陽能板戶外暫置場。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣林邊鄉一處太陽能板戶外暫置場17日中午發生火警，消防局出動40多人警義消到場，火勢下午4時控制並撲滅；不料，今(18)日清晨6時又冒出白煙，消防獲報出動消防車及怪手，於上午7時30分撲滅，持續灑水降溫，現場出動6台怪手開挖。縣長周春米要求相關單位盡快撲滅殘火及持續監控空品，並請環保局配合消防局火調，務必徹查失火原因，若係管理不當，造成公共危險，應依法重罰。

▲林邊鄉太陽能板戶外暫置場。（圖／記者陳崑福翻攝）

縣府指出，消防局是於17日中午12時許受理林邊鄉慈恩五村附近通報火警，現場為銧昊股份有限公司太陽能板制料廠制料區的太陽能板成品起火燃燒，立即派遣第三大隊及林邊、東港、南州、佳冬、新埤、崁頂等分隊，共計出動10車18人趕往馳援。至下午16時07分左右控制火勢，燃燒面積約8000平方公尺，消防局人員目前仍在現場持續進行殘火處理及安全檢查，避免復燃。

另方面，環保局接獲通報後，也同步啟動空氣品質監測及周邊巡查。初步調查，此次為太陽能材料暫置場事故，非發電設施本體，而其下風處附近感測器監測結果，火警期間PM2.5濃度約為每立方公尺10至25微克，屬普通等級，雖尚未發現重大污染擴散情形，環保局仍提醒附近民眾適度做好個人防護措施。

周春米縣長對於此次公安事故十分重視，消防局後續將依火災調查結果釐清起火原因，周縣長責令環保局配合消防局進行火調，倘若查明係業者堆置不當引發自燃，將依《空氣污染防制法》規定裁處新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰，另針對事故後續的廢棄太陽能板及相關材料，也要求環保局依相關規定督促業者辦理，避免二次污染。

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