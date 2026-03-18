大鹿林道台灣黑熊出沒　雪管處籲保持警覺：做好食物管理

▲雪霸國家公園觀霧地區，日前有山友發現臺灣黑熊在步道邊坡活動，雪管處提醒山友注意食物管理和提高警覺。（圖／雪霸國家公園管理處提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣大霸尖山被譽為「世紀奇峰」，每年吸引眾多山友登山，但行程必經的大鹿林道近日傳出「熊出沒」，16日有山友攀登大霸尖山途中，目擊臺灣黑熊現身觀霧地區的大鹿林道9.5K，雪霸國家公園管理處提醒山友注意要點，做好防熊準備，避免發生意外事故。

大霸尖山海拔3,492公尺，因其山勢磅礡、四面絕壁，被稱譽為「世紀奇峰」與「台灣三尖」之一，更是泰雅族與賽夏族的聖山，登山行程由大鹿林道進入。為了觀察生態，雪管處自2022年起推動「紅外線相機監測計畫」，分別在觀霧、雪見及武陵3大地區共架設 52 部相機，迄今累積拍攝超過 100 萬張照片，研究顯示，觀霧地區每年皆有臺灣黑熊的發現紀錄，大雪山地區黑熊也已連續3年現蹤。

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雪管處說，根據山友通報，3月16日中午攀登大霸尖山返程途中，在觀霧地區的大鹿林道東線9.5K，目擊1隻臺灣黑熊正在邊坡活動，山友立刻用手機拍照，並向雪管處提供影像紀錄。

雪管處指出，觀霧地區、大鹿林道東線及九九山莊周邊，都是臺灣黑熊可能活動的區域，過去雪霸國家公園管理處與林業署新竹分署的監測資料，曾多次記錄黑熊影像，提醒近期前往大鹿林道東線、大霸尖山及觀霧地區登山健行的山友，進入山區時務必提高警覺，並做好防熊準備。

雪管處建議山友，盡量結伴同行，避免單獨行動，攜帶熊鈴或可發出聲響的裝備，妥善收納食物與廚餘，避免氣味吸引野生動物，若遠距離發現黑熊，保持冷靜並維持安全距離，勿靠近或追逐拍照。

目前大鹿林道東線15K休息點及19K馬達拉溪登山口，已設置「注意熊出沒」告示牌，並提供熊鈴借用，山友攀登大小霸前可借用熊鈴，下山後記得歸還原處；雪霸國家公園也提醒大家，一起遵守無痕山林原則，妥善管理食物與垃圾，避免吸引野生動物，共同維護山林生態與登山安全。