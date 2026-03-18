YTR米鹿求婚成功！米蘭教堂前下跪告白「每次都更確定是妳」

▲米鹿求婚成功。（圖／翻攝自米鹿IG）



記者施怡妏／綜合報導

YouTuber米鹿（傑米鹿）以戀愛課題、旅遊美食、生活穿搭與人物訪談作為頻道主要內容，受到不少網友支持，昨（16日）他宣布在義大利求婚成功，並選在米蘭大教堂前單膝下跪，向女友Erica許下終身承諾，畫面浪漫，「謝謝妳出現在我的生命裡，謝謝妳成為我的另一半。」

米蘭大教堂前下跪求婚



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米鹿在貼文中提到，外界常認為結婚是一時衝動，但對於個性容易反覆思考的他來說，越是反問自己，答案就越清楚，在米蘭大教堂前單膝下跪的那一刻，內心早已十分確定，想和Erica攜手走一輩子，「我是個很容易猶豫的人，唯獨這件事，我從來沒有懷疑過，更確定地選擇妳。」

米鹿形容，女友雖然膽小，卻總是願意為他勇敢向前，也帶給他前所未有的快樂與力量，因為有對方在身邊，第一次真切感受到，人會因為愛而想成為更好、更溫暖的自己。

緊張到不斷修改告白內容



米鹿也分享準備求婚的過程，一路上擔心各種突發狀況，包括搭錯車、財物遺失或是戒指被偷，同時也反覆在腦中與手機備忘錄修改求婚告白內容，只為確保能完整傳達心意。貼文最後，他以女友暱稱「小兔子」深情告白，感謝對方走進自己的生命，「我想牽著妳的手，好好保護妳。」

貼文曝光，底下湧入許多網友留言祝賀，「恭喜米鹿，很開心參與這個浪漫時刻」、「哭了哭了，我真的太感動了，好期待婚禮」、「6年前跟隨米鹿老大，一路上學習愛與被愛，很感動老大相遇值得愛與被愛，相許終生的另一半，這絕對是2026最棒的愛情故事」、「竟然真的看到米鹿求婚的這天，恭喜」。