天道盟正義會搞詐團兼賣喪屍煙彈　2女為抽免費毒煙下海分裝

▲信義警方逮捕天道盟正義會徐男經營詐團和毒品分裝場。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

記者張君豪／台北報導



內政部長劉世芳18日10時許到刑事局主持「2025年打詐成效說明及2026年掃蕩黑幫詐團行動專案查緝成果」記者會，公布各地警察機關偵辦成果。其中，北市信義分局於偵辦一起「假檢警」詐欺案件，溯源居然發現有天道盟正義會背景的徐姓主嫌除經營詐團，還私設俗稱「喪屍煙油」毒品依托咪酯煙彈分裝場，警方擴大偵辦後，查獲涉嫌結合詐欺與毒品犯罪涉案黑幫成員共9人，其中2女為了享用免費煙彈，甘願在毒品工廠分裝毒品。



信義警方2025年11月13日受理民眾報案，詐團冒稱區公所人員來電，以「法院凍結資產」、「不得中斷通話」等說法恐嚇被害人，被害人依指示於北市五分埔公園交付黃金及提款卡予車手，損失達新台幣100餘萬元。

警方獲報後成立專案小組，調閱監視器影像並分析資金流向，發現贓款項經3次轉手後，於桃園市中壢區一處咖啡店外交付予徐男（30歲）。警方進步比對涉案人員關係與活動軌跡，並報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，發現徐男是天道盟正義會桃園地區成員，涉嫌統籌詐欺款項收取流程，並疑涉其他不法活動。警方持續蒐證後，今年1月6日同步在桃園市楊梅、平鎮及中壢等地執行搜索與拘提行動徐男及詐團車手、收水成員共5人到案。



警方發現徐男另以殯葬業名義租用倉庫，開設依托咪酯煙彈分裝廠製造及分裝場，查扣第二級毒品依托咪酯相關煙油、煙彈成品與原料，以及點鈔機、現金新臺幣123萬元等證物。另有2女涉嫌人在場協助毒品分裝作業一併落網，警方2波查緝行動共逮捕9名犯嫌到案。



警訊後依涉犯詐欺、組織犯罪條例、毒品危害防制條例，移送台北地檢署偵辦，信義警方後續將持續向上溯源，釐清資金與毒品流向，並追查幕後金主及幫派成員。

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