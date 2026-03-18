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智慧技術導入觀光服務！智慧城市展花蓮獲獎　花蓮館人潮不斷

▲▼花蓮縣政府以「花蓮AI旅遊小助理」榮獲本屆「2026智慧城市創新應用獎－智慧觀光」肯定並由觀光處長代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮縣政府以「花蓮AI旅遊小助理」榮獲本屆「2026智慧城市創新應用獎－智慧觀光」肯定並由觀光處長（右）代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2026智慧城市展17日於台北南港展覽館2館正式開幕，並於上午舉行開幕暨頒獎典禮，花蓮縣政府以「花蓮AI旅遊小助理」榮獲本屆「2026智慧城市創新應用獎－智慧觀光」肯定，由觀光處長余明勲出席典禮並代表領獎，展現花蓮在智慧觀光服務推動上的創新成果。

▲▼花蓮縣政府以「花蓮AI旅遊小助理」榮獲本屆「2026智慧城市創新應用獎－智慧觀光」肯定並由觀光處長代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣縣長徐榛蔚表示，隨著數位科技快速發展，花蓮持續將AI與智慧科技導入觀光服務，透過整合交通、旅遊與即時資訊，讓旅客能更安心、便利地探索花蓮之美。「花蓮AI旅遊小助理」運用智慧科技整合旅遊資訊，提供旅客即時查詢與旅遊建議服務，並兼具防災與交通提醒功能，讓旅遊體驗更加便利與智慧化。系統由「查詢」進一步發展為「訂單」服務，旅客可依系統推薦行程直接線上訂購，由旅行社提供即時服務。

▲▼花蓮縣政府以「花蓮AI旅遊小助理」榮獲本屆「2026智慧城市創新應用獎－智慧觀光」肯定並由觀光處長代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮館吸引不少參觀來賓駐足體驗，互動區人潮絡繹不絕，展區氣氛十分熱絡。

徐榛蔚也率縣府團隊參觀智慧城市展各縣市及產業展區，了解智慧城市與數位科技發展趨勢，並前往花蓮縣政府展攤與現場來賓互動交流。花蓮縣政府今年以「智遊花蓮・山海騎遇」為主題設置展攤，展示智慧科技在觀光服務上的多元應用。展區結合AI旅遊服務、智慧騎行體驗與5G觀光導客應用等內容，透過互動體驗方式讓參觀者了解智慧科技如何融入旅遊服務。

▲▼花蓮縣政府以「花蓮AI旅遊小助理」榮獲本屆「2026智慧城市創新應用獎－智慧觀光」肯定並由觀光處長代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

開展首日即吸引不少參觀來賓駐足體驗，互動區人潮絡繹不絕，展區氣氛十分熱絡。此外，展區也規劃互動集章活動，參觀者完成三項互動體驗後即可兌換四合一充電線或花蓮專屬紀念品，吸引不少來賓排隊參與；現場打卡分享亦可參加抽獎活動，有機會獲得星級飯店住宿券等好禮，讓參觀過程更具趣味與參與感。

▲▼花蓮縣政府以「花蓮AI旅遊小助理」榮獲本屆「2026智慧城市創新應用獎－智慧觀光」肯定並由觀光處長代表領獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚（右二）率縣府團隊參觀各縣市及產業展區，了解智慧城市與數位科技發展趨勢。

智慧城市展展期至3月20日，花蓮縣政府誠摯邀請大家蒞臨南港展覽館2館1樓花蓮縣政府展區（P826），親身體驗花蓮智慧觀光服務，並多加利用「花蓮AI旅遊小助理」，輕鬆安排山海之旅。

更多資訊請上「花蓮AI旅遊小助理」：https://hualien.travel/ai-service
 

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