直言「鄭習會不是2026主旋律」　凌濤示警鄭麗文：選戰會非常辛苦

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨主席鄭麗文頻拋出「鄭習會」構想，更認為是對年底選情的「大利多」。對此，朱立倫子弟兵、國民黨桃園市議員凌濤昨（17日）示警，自己不認為兩岸論述是主旋律，這對於年底選戰會有風險，畫面容易被貼標籤，讓選戰非常辛苦，真的覺得可以等到2026選舉結束再來經營兩岸議題，2026就是政策與治理的區域聯防，這才是2026的主旋律。他也強調，國民黨應該要走親美、友日、和陸的路線。



凌濤昨於節目《中午來開匯》表示，大家現在會懷念朱立倫，一定是懷念那時候的某些路線，國民黨走了20年的選戰經驗，從被民進黨在社群上壓著打，到了現在變成自然、年輕世代可接受的文宣，反映出國民黨走進了社群世代可認同的宣傳方式，很大的原因是朱立倫放手讓大家發揮，所以社群觀感改變，是大家重新喜歡上國民黨的重要關鍵。

凌濤表示，2026九合一大選應該是凸顯縣市首長政績、治理穩健程度，而不是把立委、總統選戰的議題引導到這次九合一選舉，所以可以看到上週末辦了「模擬Mega City：模擬方城市」的營隊，就是把蔣萬安、張善政、謝國樑的優點凸顯極大化，代表「治理」是國民黨或是在野陣營最大的品牌，由這個品牌來爭取2026選戰，這才是主旋律。

凌濤強調，我自己不認為兩岸的論述是主旋律，當然支持兩岸對話、兩岸和平穩定發展，但不會是民眾選擇縣市首長治理的很重要的關鍵點，所以不用拉那一題，拉那一題，反而很容易被攻擊、受傷，自己覺得不太需要。

被問到國共論壇、鄭習會看法，凌濤認為，自己覺得對於年底選戰都會有潛在風險，因為民進黨很會貼標籤，當然論述是希望兩岸和平穩健發展、經濟繁榮，大家不會否定，可是那個畫面會被貼標籤，讓選戰非常辛苦，真的覺得可以等到2026選舉結束之後再來經營兩岸議題，也許在2026就是政策與治理的區域聯防，這應該是2026的主旋律。

最後，凌濤強調，國民黨要走親美、友日、和陸的路線，這個主軸讓國民黨可以與全球交朋友，讓中間選民喜歡國民黨，鄭麗文主席有她的想法、節奏，黨中央也本就有規劃，他們當然尊重，也希望造成的結果對國民黨是加分的。

▼凌濤。（圖／國民黨提供）