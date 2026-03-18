LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）
記者周亭瑋／綜合報導
通訊軟體龍頭LINE昨（17）日宣布，「LINE Premium」最快將於1到2周內正式上線，此訂閱服務採月費165元，針對備份空間、跨系統轉移及隱私管理提供進階功能。《ETtoday新聞雲》整理出表格，讓讀者一圖看懂LINE Premium與免費版的差異，評估自身是否有升級需求。
雲端空間與備份限制：免費版相簿將不支援影片
在「核心差異」儲存功能方面，Premium版提供100GB的雲端備份空間，並支援相簿影片上傳及無壓縮畫質儲存（上限1000個檔案）；而免費版僅提供基本的雲端備份，且相簿僅限存放圖片，不支援影片存放功能。
此外，Premium版解決了長期以來Android與iOS系統間無法直接移轉資料的痛點，支援跨系統無痛轉移。
▲LINE Premium和免費版差異。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）
進階訊息管理：無痕收回與排程功能
針對日常溝通的部分，Premium版新增了「無痕收回」功能，使用者收回訊息時，對方不會收到通知，同時也支援訊息排程發送。
帳號管理與個人化設定：支援3組獨立身分
另外，Premium版在帳號管理上具備高度彈性，可內建3組獨立身分切換，方便使用者區分公私領域的個人檔案；免費版則維持單一帳號設定。
至於在個人化部分，付費客戶可自訂APP圖示與字型。此外，Premium版也整合了LINE生態系的回饋，包含購物與旅遊的專屬折價券。
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