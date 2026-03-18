兩岸觀光要重啟了？　陸國台辦：努力恢復和擴大兩岸旅遊交流合作

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

大陸「十五五」規劃綱要近日出爐，其中設有涉台專章。大陸國台辦表示，大陸將持續出台暢通和便利兩岸人員往來的政策舉措，不斷擴大和深化兩岸各領域、各層次的交流合作，努力恢復和擴大兩岸旅遊交流合作，推動兩岸同胞往來更密切、交流更深入。

「十五五」規劃綱要涉台專章提及，要完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策，擴大兩岸人員往來，推動兩岸交流交往交融。促進兩岸文化交流，共同傳承弘揚中華文化，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同。加強青年、基層等方面交流，持續為台灣青年來大陸追夢築夢圓夢創造更好條件。

對此，大陸國台辦發言人陳斌華今（18）日於例行記者會上表示，綱要涉台專章對兩岸交流合作和融合發展作出了重要部署，提出了明確要求，為未來五年的對台交流工作指明了方向。

陳斌華續指，未來五年，大陸將持續出台暢通和便利兩岸人員往來的政策舉措，不斷擴大和深化兩岸各領域、各層次的交流合作，努力恢復和擴大兩岸旅遊交流合作，推動兩岸同胞往來更密切、交流更深入。

陳斌華表示，大陸將繼續團結廣大台灣同胞，開展各種形式的文化交流合作，共同傳承弘揚中華優秀文化，支持廣大台灣同胞特別是青年朋友參與中華文化事業發展，讓中華文化在新時代綻放更加絢麗的光彩，為兩岸關係發展注入蓬勃活力。

陳斌華強調，國台辦將認真落實《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，支持閩台融合發展邁出新步伐，開創新局面；繼續深化兩岸各領域融合發展，持續完善支持台灣同胞來大陸學習、工作、生活的制度和政策，堅定不移落實台胞同等待遇，支持台胞廣泛參與大陸各項事業發展，共享中國式現代化成果。

