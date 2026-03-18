台南都會公車再擴編！107路今上線　永康直通地方法院通勤更順

▲台南都會公車107路18日正式上線，串聯永康與市區重要節點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府持續推動市區公車路網重整計畫，在首條都會公車101路上路後，第2條都會公車「107路」於18日正式營運，新闢路線「永康火車站－地方法院」，橫跨永康、東區、中西區及南區，不只串聯交通節點，也打通醫療、學區與商圈動線，讓永康通勤族多了一條更直捷的選擇。

說白一點，這條線就是在補「擠到爆」的需求。交通局指出，永康人口持續增加，原有綠幹線與5路公車在尖峰時段幾乎班班客滿，運能早就逼近極限，因此規劃107路強化輸運量，紓解通勤壓力。

交通局長王銘德表示，都會公車的核心精神是「更密集、更直捷」，讓通勤不用再繞路耗時間。107路行經永大路、復興路、小東路等人口密集區，等於直接切進需求熱區，讓往返市區的時間與成本同步下降。

路線方面，107路自永康火車站發車，沿途經過永大夜市、崑山科大、成大醫院、台南火車站、鴨母寮市場、西市場、新光三越新天地、健康綠洲公園，最後抵達地方法院與國平重劃區。從通勤、就醫到逛街，一條線幾乎全包，城市生活節奏被重新串起來。

公共運輸處長劉佳峰指出，107路由巨業交通營運，每日自清晨5時50分至晚間22時20分，共開出64班次，並導入今年新上線的電動巴士，提升乘車品質也兼顧環保。未來還有102路將接力上路，逐步建構完整東西向都會公車網絡。

票價方面，107路採一段票18元收費，市民卡平日享半價、假日免費優惠；若搭配TPASS月票或電子票證轉乘，還能再省一波交通費。對每天在城市裡奔波的人來說，這不只是多一條公車路線，而是一種更聰明的移動方式。

城市會長大，交通就不能原地踏步。107路的出現，不只是補線，更像是在替台南的日常節奏重新校準——讓人流動得更快，也更有餘裕。