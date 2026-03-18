　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「偷宮」宮鬥復仇微短劇主角平均12歲　小演員甜寵曖昧劇情惹議

▲大陸微短劇「偷宮」裡的兒童演員主角。（圖／翻攝微博）

▲大陸微短劇「偷宮」裡的兒童演員詮釋主角。（圖／翻攝微博。下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸微短劇井噴式產出的情況下，兒童題材的內容近期也快速竄紅，但多部作品讓未成年演員演繹宮鬥、復仇與甜寵等成人化情節，引起家長與學界對價值觀影響與身心負擔的疑慮。官方隨即提出監管收緊與要求平台整頓，相關內容已出現下架與延期播出現象，兒童影視創作方向也面臨社會重新檢視。

▲大陸微短劇「偷宮」裡的兒童演員主角。（圖／翻攝微博）

《北京晚報》報導，「地府裡的小閻王來到人間，智鬥欲篡位的皇子，懲治渣男與假千金；飢荒年裡，5歲孩子因會說獸語，帶領全家過上吃穿不愁的好日子……如今，以兒童為主角的微短劇已成為市場熱門品類。然而，大量兒童微短劇融入甜寵、復仇、宮鬥、金手指等少兒不宜元素，暴露出的成人化、娛樂化、工具化問題令人擔憂。」

以微短劇《偷宮》為例，主角均為未滿12歲的未成年演員，劇情開場即出現刺殺與血腥畫面，小宮女、三皇子與太子等角色皆由約十一、二歲的未成年人飾演，呈現重生復仇與權謀鬥爭內容，然而，此類作品透過孩童外貌與成人化行為形成反差，成為吸引點閱的手法，也讓部分觀眾感到不適。

▲大陸微短劇「偷宮」裡的兒童演員主角。（圖／翻攝微博）

除宮鬥與復仇外，甜寵情節亦頻繁出現在兒童微短劇中，如同床、上藥等橋段，引起外界對「小孩談戀愛」等現象議論。同時，部分作品設定兒童為商業或權力「高手」，具備操控股市、預測未來等能力，例如有劇情描述5歲角色短時間內操作股票獲利數十億元（人民幣，下同），遭質疑偏離兒童題材本質。

據了解，在微短劇盛行之初，兒童多為配角，形象較貼近年齡與認知；隨著題材細分，「萌寶」逐漸成為主角，但內容高度同質化，多依賴「開掛」「逆襲」等設定，並賦予讀心術、前世記憶或與動物對話等超常能力，形成固定創作模式。

▲大陸微短劇「偷宮」裡的兒童演員主角。（圖／翻攝微博）

此外，也有劇情標榜著「災星」「福星」等元素，透過先抑後揚強化戲劇效果。對此，業內人士指出，微短劇製作強調節奏與情緒張力，一旦作品爆紅，便容易出現大量模仿，部分兒童觀看後出現模仿劇情語言或行為的情況，例如，使用報復語句或產生依賴「超能力」解決問題的想法，讓人擔憂。

中國傳媒大學戲劇影視學院教授趙暉表示，未成年演員參與甜寵、豪門與復仇題材，可能影響其價值觀發展，觀眾中的兒童族群亦可能受到內容影響，「創作應兼顧娛樂性與親子情感，避免過度強調爽感。」

▲大陸微短劇「偷宮」裡的兒童演員主角。（圖／翻攝微博）

趙暉指出，拍攝過程也可能超出兒童身心負，以及長時間拍攝與不適齡內容，使未成年演員淪為流量生產工具，相關現象需加以遏止。

針對亂象，大陸廣電總局網路視聽司1月8日提出意見，要求遏製成人化與娛樂化傾向，平台方也需強化審核機制，據統計，自今（2026）年1月起，已有約160部與兒童負面情節的微短劇遭攔截、下架或要求修改，部分拍攝計畫也已暫停或延期。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
委內瑞拉隊長談家人來美國看球哽咽　首冠到手：我可以退休了
方志友、楊銘威婚變「完整時間軸」！　23歲帶球嫁到協議離婚
LINE Premium和「免費版」差在哪？　一圖搞懂
選擇性封鎖！5艘「友好國船隻」成功通行荷莫茲海峽
藍白合新進度！合作協議下午出爐　3縣市擬全民調決勝負
獨／楊千霈疑重燃愛火…親曝感情現況　與建材業陳傑憲關係全說了
上櫃建設公司涉內線交易！　董事長等10人遭約談

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美調查稱僅3成陸民眾支持武統 　國台辦：盡最大努力爭取和平統一

對岸借中東局勢重申統一好處　國台辦：「滿格電力」解決台灣用電

陸客何時來？　國台辦把球丟給民進黨：盡快做出正確決定

國台辦再批賴清德「台獨自白」　制度不同非統一障礙或分裂藉口

陸趁中東衝突攻台？　國台辦：勿低估捍衛領土完整決心能力

談陸今年如何實現GDP目標　林毅夫分析四項優勢潛力

陸24歲女孩陪母抗癌！考上研究所被診出結腸腫瘤晚期　父親一夜老十歲

陸助台人撤中東　國台辦：台胞證就是「護身符」

強調「堅決打擊」台獨「分裂勢力」　國台辦：挑釁愈甚，打擊愈烈

兩岸觀光要重啟了？　陸國台辦：努力恢復和擴大兩岸旅遊交流合作

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

美調查稱僅3成陸民眾支持武統 　國台辦：盡最大努力爭取和平統一

對岸借中東局勢重申統一好處　國台辦：「滿格電力」解決台灣用電

陸客何時來？　國台辦把球丟給民進黨：盡快做出正確決定

國台辦再批賴清德「台獨自白」　制度不同非統一障礙或分裂藉口

陸趁中東衝突攻台？　國台辦：勿低估捍衛領土完整決心能力

談陸今年如何實現GDP目標　林毅夫分析四項優勢潛力

陸24歲女孩陪母抗癌！考上研究所被診出結腸腫瘤晚期　父親一夜老十歲

陸助台人撤中東　國台辦：台胞證就是「護身符」

強調「堅決打擊」台獨「分裂勢力」　國台辦：挑釁愈甚，打擊愈烈

兩岸觀光要重啟了？　陸國台辦：努力恢復和擴大兩岸旅遊交流合作

2026南投螢火蟲季4大賞螢區放閃　5/31前登錄發票可抽iPhone

美調查稱僅3成陸民眾支持武統 　國台辦：盡最大努力爭取和平統一

報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

差點被安樂死！　6歲小貓嚴重腸阻塞手術挖出「26個髮圈」

台中律師公會理事長法院內被打巴掌　全聯會聲援要求司法院正視

若318太陽花失敗的台灣樣貌？　當年學生撰小說：紫光併購半導體

伊朗衝突超貴！經部：中油僅2周已倒貼33億　立委憂連虧7年

周杰倫驚喜宣布新專輯名稱「竟和張學友有關」　13+1首歌太狂！

對岸借中東局勢重申統一好處　國台辦：「滿格電力」解決台灣用電

李政厚罕見感性告白！　難忘WBC旅程發文感謝隊友、球迷

米粒為恩利親手做蛋糕慶生　伊能靜謝他「對妹妹全然接納」

大陸熱門新聞

男街頭變身人肉麥克風！金髮妹跪地賣力獻技

陸女赴泰打工連發7條「救我」　最後影像遭嫌犯拖拽

知名卡通「寶寶巴士」置入色情廣告挨罰

熬夜跟睡眠不足哪個更傷身？

長髮女樓梯間「下跪吞吐」21秒片瘋傳！鄰居崩潰

兩岸觀光要重啟了？　陸國台辦：努力恢復和擴大兩岸旅遊交流合作

旺季不旺！陸生豬跌至「白菜價」創7年內新低 距歷史低點只差3毛

陸24歲女孩陪母抗癌！考上研究所被診出結腸腫瘤晚期 父親一夜老十歲

陸趁中東衝突攻台？　國台辦：勿低估捍衛領土完整決心能力

文總英文更名NCAT　 國台辦：借更名「台獨」做賊心虛

4名陸客泰緬邊境驚險跳車　

16歲陸男過馬路慘遭「撞飛後輾斃」畫面曝

「偷宮」宮鬥復仇微短劇主角平均12歲 小演員甜寵曖昧劇情惹議

上海夫妻辭職環遊中國 開咖啡車賺油錢邊玩樂

更多熱門

相關新聞

法律系男學生對13歲少女性交竟是累犯

法律系男學生對13歲少女性交竟是累犯

台中某科大法律系男學生阿文（化名），在網咖包廂內對就讀國中的13歲少女軟磨硬泡，要求少女擁抱、摸胸、口交得逞，少女發現阿文疑拿手機偷拍，憤而報警。一審依對14歲以上未滿16歲的女子性交罪判刑10月，全案上訴後，台中高分院查出，阿文還有類似的前案在身，先前才獲緩起訴，卻又在緩起訴期間再犯同類型性犯罪，認為上訴無理由，予以駁回。

逼小女友全裸跪地爬行、拿衣架抽打　惡男判3年10月

逼小女友全裸跪地爬行、拿衣架抽打　惡男判3年10月

狼舅強吻襲胸17歲外甥女！求緩刑遭駁回

狼舅強吻襲胸17歲外甥女！求緩刑遭駁回

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

少女夜衝武嶺遭性侵　友作證「他卡香蕉」

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

打手槍視訊女學生　高中男師下場曝

關鍵字：

兒童微短劇宮鬥內容未成年演員

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

吳淡如：這7種人最難變有錢

LINE訂閱制本週有望上線

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面