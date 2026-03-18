「偷宮」宮鬥復仇微短劇主角平均12歲　小演員甜寵曖昧劇情惹議

▲大陸微短劇「偷宮」裡的兒童演員詮釋主角。（圖／翻攝微博。下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸微短劇井噴式產出的情況下，兒童題材的內容近期也快速竄紅，但多部作品讓未成年演員演繹宮鬥、復仇與甜寵等成人化情節，引起家長與學界對價值觀影響與身心負擔的疑慮。官方隨即提出監管收緊與要求平台整頓，相關內容已出現下架與延期播出現象，兒童影視創作方向也面臨社會重新檢視。

《北京晚報》報導，「地府裡的小閻王來到人間，智鬥欲篡位的皇子，懲治渣男與假千金；飢荒年裡，5歲孩子因會說獸語，帶領全家過上吃穿不愁的好日子……如今，以兒童為主角的微短劇已成為市場熱門品類。然而，大量兒童微短劇融入甜寵、復仇、宮鬥、金手指等少兒不宜元素，暴露出的成人化、娛樂化、工具化問題令人擔憂。」

以微短劇《偷宮》為例，主角均為未滿12歲的未成年演員，劇情開場即出現刺殺與血腥畫面，小宮女、三皇子與太子等角色皆由約十一、二歲的未成年人飾演，呈現重生復仇與權謀鬥爭內容，然而，此類作品透過孩童外貌與成人化行為形成反差，成為吸引點閱的手法，也讓部分觀眾感到不適。

除宮鬥與復仇外，甜寵情節亦頻繁出現在兒童微短劇中，如同床、上藥等橋段，引起外界對「小孩談戀愛」等現象議論。同時，部分作品設定兒童為商業或權力「高手」，具備操控股市、預測未來等能力，例如有劇情描述5歲角色短時間內操作股票獲利數十億元（人民幣，下同），遭質疑偏離兒童題材本質。

據了解，在微短劇盛行之初，兒童多為配角，形象較貼近年齡與認知；隨著題材細分，「萌寶」逐漸成為主角，但內容高度同質化，多依賴「開掛」「逆襲」等設定，並賦予讀心術、前世記憶或與動物對話等超常能力，形成固定創作模式。

此外，也有劇情標榜著「災星」「福星」等元素，透過先抑後揚強化戲劇效果。對此，業內人士指出，微短劇製作強調節奏與情緒張力，一旦作品爆紅，便容易出現大量模仿，部分兒童觀看後出現模仿劇情語言或行為的情況，例如，使用報復語句或產生依賴「超能力」解決問題的想法，讓人擔憂。

中國傳媒大學戲劇影視學院教授趙暉表示，未成年演員參與甜寵、豪門與復仇題材，可能影響其價值觀發展，觀眾中的兒童族群亦可能受到內容影響，「創作應兼顧娛樂性與親子情感，避免過度強調爽感。」

趙暉指出，拍攝過程也可能超出兒童身心負，以及長時間拍攝與不適齡內容，使未成年演員淪為流量生產工具，相關現象需加以遏止。

針對亂象，大陸廣電總局網路視聽司1月8日提出意見，要求遏製成人化與娛樂化傾向，平台方也需強化審核機制，據統計，自今（2026）年1月起，已有約160部與兒童負面情節的微短劇遭攔截、下架或要求修改，部分拍攝計畫也已暫停或延期。