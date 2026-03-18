金門「太武操演」實彈火力全開　烈嶼重兵火網阻敵搶灘

▲陸軍金門防衛指揮部今日實施第1季「太武操演」，於東崗海域前線據點展開實彈射擊。(圖／民眾提供)

記者鄭逢時／金門報導

陸軍金門防衛指揮部今（18）日實施第1季「太武操演」，烈嶼守備大隊於東崗海域前線據點展開實彈射擊，結合戰、甲車及各式火砲，演練近岸防禦與灘岸戰鬥，強化前線應處能力，確保國土安全。

此次操演強調貼近實戰，依循「實人、實物、實時、實地、實情、實作」等原則進行，透過連續狀況發布，模擬敵軍登陸及灰色地帶襲擾情境。演練內容涵蓋無人機應處、驅離射擊、近岸防禦灘岸戰鬥及最後防護射擊等項目，並以「一點生變、連鎖反應、全面制變」為訓練的主軸，藉以提升部隊整體的用指揮與應變能力。

金防部指出，本次動用多型建制武器，包括60、81及120迫擊砲、105榴砲，以及50機槍、40榴彈槍與66火箭彈等火力系統，構築密集火網掩護部隊行動。烈嶼守備大隊出動M41D戰車、CM21甲車與CM23迫砲車，採實裝實彈方式進入陣地，並導入「部隊覺知應用套件（TAK）」強化指揮通信韌性，整合兵種協同作戰能力，有效阻止敵軍搶灘。

金防部強調，面對日益複雜的安全威脅，官兵持續精進戰備整備，秉持「能戰、敢戰、勝戰」的信念，落實日常各項訓練。此次操演也邀請地方首長及相關單位到場見證，展現國軍平時訓練成果，並強化民眾防衛意識，凝聚全民支持國防的力量，共同守護家園安全。