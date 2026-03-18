中華隊「止步預賽」也有份！　WBC冠、亞軍獎金曝光

▲中華隊以5：4擊敗韓國隊。（圖／記者林敬旻攝）



記者張方瑀／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）進入最終高潮！今（18）日由美國與委內瑞拉正面交鋒爭奪冠軍金盃。這場比賽不僅關乎國家榮耀，更是一場「金錢大戰」；由於本屆賽事營收翻倍，總獎金池也跟著水漲船高，奪冠隊伍最高可抱走2.5億元台幣，而止步分組賽的中華隊也確定有台幣2437萬元入袋。

獎金池暴增2.5倍！總金額衝破11億台幣

根據《今日美國體育》與《The Sporting News》報導，隨著經典賽熱度席捲全球，本屆大會的總獎金從2023年的1440萬美元（約新台幣4.6億元），一舉提高至3600萬美元（約新台幣11.5億元），漲幅高達2.5倍。

獎金大幅提升的主因在於營收翻倍成長，據悉串流巨頭網飛（Netflix）光是為了取得今年的日本區轉播權，就支付了超過1億美元（約新台幣32.5億元）。

冠亞軍獎金曝光 美國、委內瑞拉「差一勝」差很大

根據知情人士透露，今晚奪冠的球隊將獲得WBC官方額外發放的250萬美元（約新台幣8125萬元）冠軍紅利。

由於美國與委內瑞拉在本屆賽事皆非以小組第一晉級，因此少拿了75萬美元的加給金。兩隊進入決賽前，已累積了基本參賽金、晉級8強與4強等獎金，共計425萬美元（約新台幣1億3557萬元）。

這意味著，今晚封王的那一隊，總獎金將來到675萬美元（約新台幣2億1529萬元）；而落敗的亞軍隊伍，則保底領走425萬美元。若是能以「分組第一」一路過關斬將奪冠，最高總獎金甚至可達750萬美元（約新台幣2億4375萬元）。

球員領多少？ 奪冠每人平均百萬入帳

這筆高額獎金該怎麼分？據了解，獎金有一半會歸各國的棒球協會（baseball federation）所有，剩下的一半則由球員、教練及工作人員平分。

以冠軍隊為例，扣掉給棒協的份額後，球員與教練團大約可平分335萬美元。換算下來，每位球員和教練平均可領到8萬3750美元（約新台幣267萬元）；雖然這還得扣除分給防護員、球場後勤人員及球探的獎勵，但對許多選手來說仍是一筆可觀收入。

人人有獎 中華隊「保底進帳」2437萬元

在獎金分配透明化的機制下，本屆參賽的20支隊伍通通「有獎領」。

每支球隊的基本參賽獎金為75萬美元（約新台幣2437萬元），這也代表中華隊儘管遺憾未能晉級複賽，仍能為台灣棒球帶來超過2000萬元的營收進帳。