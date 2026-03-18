離開座位30mins要報備！工程師告公司管很大　法院：正常管理

▲工程師指控主管要求他離座30分鐘要報備，還要每天交工作日誌，求償50萬元吞敗。（示意圖／取自pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名在上市科技大廠任職的吳姓工程師，不滿直屬主管「管很大」，指控對方不僅透過通訊軟體緊盯行蹤，還要求離開座位30分鐘就得回報，甚至每天被迫繳交工作日誌，怒告侵害隱私並求償50萬元。不過法院審理後認定，相關要求仍屬合理管理範圍，判工程師敗訴。

判決指出，吳男自2022年12月起在公司品質保證部任職，直屬主管為施姓男子。吳男主張，從2024年4月起，主管開始頻繁透過Teams詢問其動向，只要短暫離席就遭追問，甚至規定離開座位30分鐘須主動回報；同年7月起，更被單獨要求每日繳交工作日誌，內容還包含他認為「不必要甚至不可能完成」的任務，導致工作受阻，身心壓力沉重，認為已侵害其隱私與健康權。

不過施姓主管反駁，吳男工作表現不佳、態度鬆散，且常在上班時間無故外出，為了掌握工作進度才要求提供日誌，並非每日強制，也未規定離席30分鐘一定要回報，強調這些都是主管合理監督職責，並非刻意監控或侵犯隱私。

橋頭地院審理後認為，吳男提出的對話截圖無法證明主管有「持續且密切監控」其上班行為，加上雙方對話紀錄並不完整，難以還原全貌；此外，工作日誌內容也屬一般可完成範圍，並非明顯不合理要求，因此認定施男行為仍在合理管理界線內，最終判吳男敗訴，全案可上訴。