遭毒駕奪命！高雄3寶媽今出殯　妹悲痛發文「判重刑、求修法」

▲楊男毒駕撞死三寶媽。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者郭玗潔／高雄報導

高雄市一名30歲楊姓男子在3月7日開車毒駕，在小港區中安路高速追撞前方兩輛機車，造成43歲李姓女子重傷不治，留下3名年幼子女，讓家屬難以接受。今日李女出殯，李女的妹妹也在臉書發文哀悼，指出親友們至今仍難以相信李女驟逝，而他們忍痛讓李女接受的解剖，唯一訴求只有「判重刑、求修法」。

李女的妹妹在臉書貼出3名姪子在母親靈前跪拜的模樣，緬懷表示「明天就要跟祢告別了，時間過得好快，到現在，來致意的親朋好友都還是無法相信」、「一場毒駕，帶走的不只是三個孩子的媽媽是娘家媽媽心中最疼的女兒，是姐妹之間無可取代的依靠，是姐夫生命裡最重要的支柱，也是我們記憶裡，那個溫暖、善良、替別人著想的妳」。

李女的妹妹也點名「陳其邁、韓國瑜、賴清德、賴瑞隆、柯志恩」，強調希望二姐的犧牲一定要受到重視，悲痛說「傳統社會習俗中不能接受的解剖，我們家屬也忍痛同意了，唯一訴求只有 #判重刑 #求修法」。

回顧整起案件，當時楊男駕駛自小客車於晚間9時20分行經該路段，先從後方猛力追撞43歲李姓女子騎乘的機車，接著又撞上前方52歲陳姓女子騎乘的機車。當時陳女機車上還載著一名9歲男童，現場一片混亂。

警方到場後，替楊男進行酒測未驗出酒精反應，但毒品快篩呈陽性，員警還在車內查扣一顆重約5公克的依托咪酯煙彈，也就是俗稱的「喪屍煙彈」，當場將他依現行犯逮捕移送高雄地檢署偵辦，檢察官複訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。

事故發生後，李女傷勢嚴重，緊急送醫搶救仍宣告不治。據了解，李女是全職家庭主婦，平日照顧3名孩子，事發當晚只是外出買宵夜，沒想到從此與至親天人永隔。

▼楊男被依現行犯逮捕，檢方聲押獲准 。（圖／記者賴文萱翻攝）