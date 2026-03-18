雪糕飲料5折、咖啡10元多1杯　超商連續5天「買1送1」懶人包

▲全家推出周三「來喝咖啡日」，大杯單品、特濃咖啡「加10元多1杯」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

迎接小周末，全家便利商店今（18）日推出周三「來喝咖啡日」，大杯單品咖啡、特濃咖啡「第二杯10元」；此外3月20日至3月24日（周五至下周二）還有多項商品「買1送1」。萊爾富即日起至3月22日連續5天，多項飲料、雪糕、零食「買1送1」。

★全家

●來喝咖啡日

全家便利商店推出多項限時優惠，咖啡部分，全家於3月18日在APP隨買跨店取，推出「周三Let’s Café來喝咖啡日」，大單品咖啡、大特濃咖啡、大阿里山極選綜合咖啡，同品項「加10元即可多1杯」，單筆每位會員限購5組。

▼全家推出「周三Let’s Café來喝咖啡日」。（圖／業者提供）



●5日5好康

全家自3月20日至3月24日推出「5日5好康」，多款人氣商品祭出「買1送1」或多件優惠。其中包含Fami Collection鹼性離子水800ml、葡萄王康貝特200P能量飲料、阿奇儂×鮮乳坊生巧克力戀乳雪糕、HERSHEY’S好時巧酥白可可風味片等，皆為「同商品買1送1」；零食類如星太郎雞汁超寬條餅則推出「買3送3」。

鮮食與飲品方面，Let’s Café大杯特濃美式與拿鐵（冰熱）任選2杯85元，Let’s Tea大杯仙女醇奶茶（冰熱）任選2杯65元；Fami!ce霜淇淋2支55元。日用品部分也有促銷，Fami Collection廚房紙巾單件特價65元。

▼全家自3月20日至3月24日推出「5日5好康」。（圖／業者提供）



★萊爾富

萊爾富即日起至3月22日，推出為期5天的「限時殺」活動，多款飲料、零食與泡麵祭出「買1送1」、「任選優惠」等促銷。

其中「吃果籽吸凍」系列（葡萄柚、草莓、百香烏龍、荔枝烏龍）推出任選2件45元；零食部分包括啾皮超值組合餐軟糖、Gery芝莉脆粒威化棒（焦糖巧克力、香草）皆享「買1送1」優惠。

冰品「百吉巧克力脆皮大雪糕」同樣祭出買1送1，飲品方面，黑松沙士清新紅柚風味600ml、黑松茶花焙香麥茶580ml皆推出「買1送1」優惠。泡麵類則有農心辛炒麵（原味、起司）買1送1，隨緣紅燒嫩菇湯麵「第2件10元」。