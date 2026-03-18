台大醫學「繁星改採社會」校排4%也過一階　7系17缺額因校內互打

▲台大繁星推薦共錄取399人，錄取率59.5%。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

繁星推薦今（18日）放榜，台大今年共錄取399人，錄取率59.5%，但仍有7學系出現17個缺額，1學系無人錄取。台大指出，缺額主因是「校內互打」，考生在台大各科系競爭後出現缺額，而缺額將回流到7月的分發入學管道。另醫學系今年因參採科目由英文改為社會科，導致校排前4%考生也通過一階篩選。

115學年度繁星推薦今天公布錄取結果。根據甄選會資料，包括台大在內的64所大學校院，第一類至第七類學群共錄取1萬4401人，錄取人數較去年增加92人，錄取率為62.70%，較去年減少1.42%，缺額922個，也比去年減少224個，缺額數為近4年新低。

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台大註冊組組長李宏森表示，今年台大繁星推薦共有416個名額，和去年相同，總計671人報名，扣掉醫牙，今年繁星推薦錄取率為59.5%。其中7個學系共有17個缺額，比去年少2個，其中理學院大氣系、社科學院經濟系A組與工學院工程海洋系各有1個缺額，生農學院的昆蟲系3個、園藝系5個，管理學院的會計系4個、資管系2個。

李宏森補充說明，上述學系缺額主原是「校內互打」，因為每名學生可填台大10個志願，在校內競爭後導致出現缺額，而17個缺額將回流到7月的分發入學管道。

特別的是，今年台大醫學系因為參採科目由英文科改為社會科，李宏森指出，導致今年校排前4%的2名考生也通過一階篩選，和往年都是校排前1%通過不同，推測是部分校排前1%的考生，因為社會科考不好而放棄報名，反倒是社會科考的比較好、但校排比較後面的考生勇敢報名，最終反而通過一階篩選。