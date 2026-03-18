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年薪150萬！28歲女「每天只忙2小時」想離職回台　一票人狂勸

▲▼ 千鈔,鈔票,存款（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名28歲女網友被派駐到印尼5年，擔任總務行政，年薪約150萬元，且公司包吃包住，每個月能穩存7至8萬元。然而，面對「早9晚6」卻只需工作2小時，讓她無聊又覺得自己像個薪水小偷，於是動念離職回台唸研究所，引發熱烈討論。

派駐印尼年薪150萬！她嘆「生活太安逸」：感覺腳麻了

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網友在Dcard發文提到，目前工作待遇優渥，本薪6.5萬加上津貼3.5萬，年終加獎金一年可領16至18個月。由於印尼消費低且本身無高消費習慣，資產累積速度極快；但她卻因缺乏成就感、感覺沒長進，而陷入低潮。

原PO坦言，尤其回台與朋友聚餐時，聽到他人分享工作點滴，對比自己安穩的生活，讓她忍不住自嘲「好廢、沒衝勁」，甚至想放棄高薪回台進修。

從月入6萬熬到10萬　她揭派駐內幕：同期都走光了

事後原PO補充，這份高薪並非一蹴可幾，剛入職時總月薪僅約6萬，且派駐期間需克服文化、飲食差異及語言障礙，一年僅能返台4次，代表每次得待滿3個月，一周還需上班6天。

她坦言，上手期約需1至2年，很多同期同事無法接受都離職了，自己則是熬過適應期後，才越做越順。

好工作難找！一票人勸留：可以趁空閒時間讀書

對此，網友們紛紛回應，「妳就是太閒！別離職，摸魚時間拿來讀書」、「千萬別想不開，這工作給我，我研究所給妳」、「在台灣一堆人早出晚歸頂多35K」、「會印尼語在台灣很吃香」、「趁年輕多存點，過幾年財富自由再回台」、「聽起來是個好缺，只是周休一日，可以趁年輕存錢也蠻不錯的」。

另外，也有人分享道，「我跟妳一樣，上班空閒時間太多，之前用上班時間已經讀了會計系（上班讀書寫論文），這次打算讀資料科學！妳也可以找找看有沒有遠端大學之類的」、「我同事都利用時間，搞懂公司營運還有廠商客戶之間的關係，然後就出去開業」、「歐美線上讀碩士，可以百萬內搞定，邊上班邊讀也可以」。

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