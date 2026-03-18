川普從未如此憤怒！　美議員轟盟友拒絕護航「衝擊美歐關係」

▲川普對於盟友不願協助感到憤怒。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）17日抨擊歐洲盟友不願部署軍事力量，協助重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的行為，而他與總統談及此事時，從沒聽過川普如此憤怒。

參議員批盟友 川普罕見暴怒

葛蘭姆在社群平台發文提到，他已與總統討論盟友不願協助維持荷莫茲海峽正常運作一事，而在那次談話中，「我此生從沒聽過（川普）如此憤怒。」

他警告，歐洲盟友不願提供協助，將對美歐聯盟關係帶來「廣泛而深遠」的衝擊，也直批歐洲遏制伊朗核武企圖「徹底失敗」，並且質疑盟國的未來，「在這個面臨嚴峻考驗的時刻，這讓我不得不重新思考這些聯盟的價值。我很確定不只我一名參議員有這種感受。」

▼一艘油輪行經荷莫茲海峽。（資料照／路透）



盟友態度消極 川普反嗆不須協助



2月28日美國與以色列聯手攻擊伊朗後，德黑蘭關閉荷莫茲海峽，已引發全球能源危機，油價持續飛漲。

川普力推組成國際聯盟，共同維護這條關鍵石油運輸航道的航運安全，並且已經詢問「大約7個」國家加入美國的行列，未料許多傳統盟友對於加入衝突都表現出猶豫態度，包括德國、澳洲、日本與南韓。

對此，川普17日在真相社群（Truth Social）發文抨擊，儘管「幾乎所有國家都強烈認同」美國針對「伊朗恐怖主義政權的軍事行動」，北約盟友卻表明不想要涉入其中。他表示，美國不再「需要」或「渴望」北約國家的協助。