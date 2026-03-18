新住民團體批長照差別待遇　石崇良強調財源有限：將了解入籍困難

▲南洋台灣姊妹會、移民移住人權修法聯盟赴衛福部前召開新住民長照平權行動記者會。（圖／記者邱俊吉攝）

記者洪巧藍／台北報導

南洋台灣姊妹會等民間團體今（18）日指出，台灣長照制度有差別待遇，許多長期居住在台灣新住民，因為沒有取得身分證，在老年或失能時卻無法使用長照。衛福部長石崇良今日回應，考量長照財源的有限性與權利義務對等性，長照仍以本國籍優先，後續會去了解這些新住民在設籍、入籍上是否出現困難。

南洋台灣姊妹會、移民移住人權修法聯盟等民間團體今日赴衛福部前抗議，召開「長照制度不該分階級，新住民長照平權行動記者會」。

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民團提出，現行長照制度服務對象除了國民之外，去年修法也通過開放永久居留外籍專業人士與對台特殊貢獻者可以使用，相較之下，許多長期居住在台的新住民因為沒有取得身分證，被排除在長照制度之外，形成差別待遇。疾呼「長照制度不該只為白領外國人打開，卻把在台生活多年的新住民關在門外。」

衛福部長石崇良今日出席立法院社福衛環委員會受訪表示，長照服務主要是由長照基金負責財務籌措，長照基金主要也是來自一些指定稅收，因此在整個長照服務涵納對象，需考慮財務的有限性以及權利義務的對等性，也因此目前長照對象以具有本國籍者為優先。

確實有部分外國人納入長照，石崇良說，國內設有「馬偕計劃」針對長期對台灣有特殊貢獻者，這裡人數不多，但他們長期在台奉獻20多年以上，很多還是醫療奉獻獎的得主。另一個則是外國人士延攬辦法，因為台灣的特殊人才需求而有這個立法，適用的對象已納入長照。

至於新住民訴求，石崇良說，衛福部會進一步地去了解在設籍上出現了什麼問題。如果是長期居住，加入了本國籍成為台灣人就會是長照服務對象。換言之，目前他們仍然是以外國籍身份在台灣，需再了解一下是不是在設籍、入籍上出現什麼困難。