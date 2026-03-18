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大陸 大陸焦點 特派現場

旺季不旺！陸生豬跌至「白菜價」創7年內新低　距歷史低點只差3毛

▲▼ 豬,豬圈,豬舍。（示意圖／VCG）

▲大陸豬價跌至近7年新低點，直逼歷史最低價格。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸生豬價格自2026年農曆春節後持續走低，近期甚至跌至近7年新低。最新數據顯示，大陸生豬現貨價格降至每公斤10.29元（人民幣，下同），年內跌幅接近15%，距離歷史低點僅約0.3元，形成「旺季不旺，淡季更淡」的現象，市場普遍認為，養殖業正面臨供過於求與需求疲弱的雙重壓力。

▲GDP,超市,豬肉,價格。（圖／CFP）

《第一財經》報導，春節以來國內生豬價格陰跌不止，豬肉創下七年新低。3月16日，生豬現貨價格報10.29元／公斤，續創年內新低，年內跌幅已接近15%。

據悉，大陸生豬價格已跌破全行業現金成本線，即便是帶有成本優勢的自繁自養模式也已連續數週出現虧損，單頭虧損擴大至約280元以上，同時，生豬期貨價格同步走低，主力合約收盤16日報10860元，創上市以來新低，反映出市場對後市預期偏向悲觀。

▲蔬菜,豬肉,物價。（圖／CFP）

數據顯示，大陸全國外三元生豬價格較去年同期下跌近三成，較2月同期明顯下滑，創下自2019年以來最低水準，近10年最低價格約為每公斤9.92元，目前已逼近該區間。

業內人士分析指出，價格持續下跌主要受到供給過剩與需求疲弱影響。供給方面，能繁母豬存欄量仍處高位，截至2025年12月底達3961萬頭，略高於官方設定的正常保有量上限，此外，生產效率提升，使實際出欄量進一步增加。需求端則因春節後進入消費淡季，終端市場需求轉弱。

從全球經濟來看，飼料成本持續上升也加劇養殖壓力，其中，豆粕與玉米價格近期分別上漲至3071元與約2379元，年內與近半年漲幅均明顯，進一步壓縮大陸生豬養殖利潤空間。

▲▼母豬。（圖／CFP）

受價格下跌影響，多家上市豬企出現「量增價跌」的情況。數據顯示，19家上市養殖企業今（2026）年前兩個月合計出欄生豬3043萬頭，年增約9.9%，但銷售收入普遍下滑。其中，牧原股份1至2月銷售收入分別年減11.93%與23.98%；溫氏股份與新希望等企業亦出現不同程度收入下降。

面對市場壓力，大陸農業農村部與國家發改委近期召集多家大型養殖企業研商產能調控措施，傳出將能繁母豬存欄目標下調至約3650萬頭，並透過備案制強化產能管理，以緩解市場供過於求情況。

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