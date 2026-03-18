流星爆炸！「時速7萬公里火球」劃過俄亥俄上空　數州之外都看見

▲俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）上空，一顆重達7噸的流星劃過天際。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）上空17日驚現一顆重達7噸的流星，以時速7萬2420公里的驚人速度劃過天際，其亮度相當驚人，就連數州之外的民眾都能看見。

超巨流星劃過 居民以為爆炸嚇壞

《美聯社》報導，當地時間上午9時左右，這顆流星劃過克里夫蘭市天際，隨後在空中爆炸解體，發出震耳欲聾的巨響，嚇壞當地居民，許多人還以為發生爆炸意外。

An asteroid weighing seven tons and traveling at 45,000 miles per hour zoomed over the skies of Cleveland and Pennsylvania as a meteor today, causing a loud boom that some residents mistook for an explosion. https://t.co/YbCQBXVuJp pic.twitter.com/mwEG71MyRi — CBS News (@CBSNews) March 17, 2026

美國太空總署（NASA）稍後證實，這是一顆直徑將近1.83公尺的流星。流星體環境辦公室（MEO）主任庫克（Bill Cooke）說，這顆流星最初在伊利湖上方約80公里高空被發現，在大氣層飛行超過55公里之後，於梅迪納（Medina）北方的山谷市（Valley City）上空解體，釋放出相當於250噸TNT的能量，造成巨大聲響。

美國國家氣象局（NWS）氣象學家米契爾（Brian Mitchell）表示，「可能會有小碎片殘留，但大部分物質已在大氣層中燃燒殆盡。」當局尚未接獲殘骸發現通報。

▼許多監視器或鏡頭都拍到這顆流星墜落。（圖／VCG）



白日火球 數州外都看見

美國流星協會（American Meteor Society）收到的流星目擊通報最遠來自威斯康辛州和馬里蘭州，執行長、天文學家賀根羅瑟（Carl Hergenrother）指出，「這看起來真的就像是一顆火球。」他解釋，雖然現在很多人造衛星重返大氣層時也會燃燒成火球，但通常不會這麼明亮。

美國境內平均每天都會有流星墜落，較小的太空塵埃碎片甚至每小時可能掉落10次。隨著科技進步，越來越多相關目擊事件被監視器或民眾手機記錄下來。