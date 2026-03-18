　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

流星爆炸！「時速7萬公里火球」劃過俄亥俄上空　數州之外都看見

▲▼美國俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）上空17日驚現一顆重達7噸的流星，以時速7萬2420公里的驚人速度劃過天際。（圖／路透）

▲俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）上空，一顆重達7噸的流星劃過天際。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）上空17日驚現一顆重達7噸的流星，以時速7萬2420公里的驚人速度劃過天際，其亮度相當驚人，就連數州之外的民眾都能看見。

超巨流星劃過　居民以為爆炸嚇壞

《美聯社》報導，當地時間上午9時左右，這顆流星劃過克里夫蘭市天際，隨後在空中爆炸解體，發出震耳欲聾的巨響，嚇壞當地居民，許多人還以為發生爆炸意外。

美國太空總署（NASA）稍後證實，這是一顆直徑將近1.83公尺的流星。流星體環境辦公室（MEO）主任庫克（Bill Cooke）說，這顆流星最初在伊利湖上方約80公里高空被發現，在大氣層飛行超過55公里之後，於梅迪納（Medina）北方的山谷市（Valley City）上空解體，釋放出相當於250噸TNT的能量，造成巨大聲響。

美國國家氣象局（NWS）氣象學家米契爾（Brian Mitchell）表示，「可能會有小碎片殘留，但大部分物質已在大氣層中燃燒殆盡。」當局尚未接獲殘骸發現通報。

▼許多監視器或鏡頭都拍到這顆流星墜落。（圖／VCG）

▲▼美國俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）上空，一顆重達7噸的流星劃過天際。（圖／VCG）

白日火球　數州外都看見

美國流星協會（American Meteor Society）收到的流星目擊通報最遠來自威斯康辛州和馬里蘭州，執行長、天文學家賀根羅瑟（Carl Hergenrother）指出，「這看起來真的就像是一顆火球。」他解釋，雖然現在很多人造衛星重返大氣層時也會燃燒成火球，但通常不會這麼明亮。

美國境內平均每天都會有流星墜落，較小的太空塵埃碎片甚至每小時可能掉落10次。隨著科技進步，越來越多相關目擊事件被監視器或民眾手機記錄下來。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
徐乃麟開告8酸民！　法庭對峙「全認錯道歉」
醫曬「BBBBB」神祕戰績！家長剉咧等：全班已10人請假
出國玩注意！　「每週這天」機票最便宜
拖吊蟑螂「龜山回北市」要價8萬8！　買關鍵字壟斷市場
名導柯一正大爆氣！　跳引擎蓋、刮賓士車畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

開戰後首例！伊朗宣布「處決以色列間諜」　控外洩敏感情報

不滿升遷被擋！南韓前副機師列「復仇名單」連殺4人　落網冷血喊1句

流星爆炸！「時速7萬公里火球」劃過俄亥俄上空　數州之外都看見

WBC扳倒美國奪冠！　委內瑞拉代理總統宣布：全國放假1天慶祝

CNN揭「這條件」可安全通行荷莫茲　8國與伊朗密談中

以軍狂轟黎巴嫩！　貝魯特「整棟高樓炸毀」倒塌畫面曝

以色列外長宣稱打贏了　拒透露終戰時間「還有任務未完成」

報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

伊朗戰火外溢！美使館建築遭襲　國務院急令「全球使館」檢討維安

斬首伊朗國安首長！專家揭以色列80年暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

貓吐舌躺桌等麻藥退掉　突遭陌生喵伸小掌偷襲

開戰後首例！伊朗宣布「處決以色列間諜」　控外洩敏感情報

不滿升遷被擋！南韓前副機師列「復仇名單」連殺4人　落網冷血喊1句

流星爆炸！「時速7萬公里火球」劃過俄亥俄上空　數州之外都看見

WBC扳倒美國奪冠！　委內瑞拉代理總統宣布：全國放假1天慶祝

CNN揭「這條件」可安全通行荷莫茲　8國與伊朗密談中

以軍狂轟黎巴嫩！　貝魯特「整棟高樓炸毀」倒塌畫面曝

以色列外長宣稱打贏了　拒透露終戰時間「還有任務未完成」

報復國安首長之死！伊朗集束彈藥轟炸以色列　70歲老夫婦喪命

伊朗戰火外溢！美使館建築遭襲　國務院急令「全球使館」檢討維安

斬首伊朗國安首長！專家揭以色列80年暗殺計畫：打仗宛如黑手黨

超級強勢股！既耐震又逆勢突破的DNA　哪些是正港的黑馬

劉若英首度挑戰「美國萬人場館」！　四面台365度感受舞台魅力

人妻不解「年薪300萬」竹科尪不置產　網友大讚清醒

林濁水：民進黨亟待建立健康史觀　感謝日本人對台貢獻是奴隸心態

春睏不是懶！3招「無咖啡提神法」讓大腦快速回神

這什麼生物？橘貓初遇「嬰兒大哭」　傻眼反應爆紅：9條命也沒轍

要換床單「小狗龍捲風」不給！　抓抓抗議急到狂說話

陳美鳳被舊愛問「求婚沒答應後悔嗎」　吐3字笑了：剛好的自在

高虹安率團赴日本宮城縣府　簽署竹市首份縣級城市MOU

屏東三大日音樂節來了！　超狂「重磅卡司」一次看

【賞律師巴掌又踹媒體】悍女法院內動粗　台中地院無作為

國際熱門新聞

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

裸祭踩踏再添1死　已2死1傷

川普：我們不需要任何人幫助

中華隊也有份　WBC冠、亞軍獎金曝光

色機師偷拍16空姐性愛畫面　影片全PO網　

伊朗管控荷莫茲海峽　「選擇性放行」友好國家

即／美軍多枚「2267公斤鑽地彈」轟炸伊朗

快訊／伊朗證實：最高安全首長遭以色列擊斃

反對打伊朗　美國反恐中心主任辭職

出國玩注意！每週這天機票最便宜

法國非當事方　馬克宏：不參與打通荷莫茲

國安首長被擊斃！伊朗警告川普「等著收驚喜」

伊朗核電廠遭炮彈擊中！　IAEA籲克制

更多熱門

相關新聞

佐佐木遇突發狀況！仍投2局無失分

佐佐木遇突發狀況！仍投2局無失分

道奇「令和怪物」佐佐木朗希18日（台灣時間）在熱身賽對皇家先發登板，一度出現保送與配球溝通問題，最終繳出2局無失分、2次三振的內容。

大腳怪現蹤？後院狗狗嚇壞

大腳怪現蹤？後院狗狗嚇壞

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

韓媒嘆「投手球速太慢」成挨轟導火線

男遛狗發現行李箱　2少女遭棄屍公園

男遛狗發現行李箱　2少女遭棄屍公園

睡一半突然摔下床　女驚醒中400萬頭獎

睡一半突然摔下床　女驚醒中400萬頭獎

關鍵字：

流星火球俄亥俄州NASA

讀者迴響

熱門新聞

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友淚訴11年婚姻壓力！

WBC委內瑞拉擊敗美國　川普秒發「1單字」

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

吳淡如：這7種人最難變有錢

方志友23歲帶球嫁　與楊銘威11年婚姻「完整時間軸」

快訊／委內瑞拉3比2擊沉美國夢幻隊　隊史首闖決賽就封王

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

LINE訂閱制本週有望上線

WBC最終排名出爐　台灣較上屆進步

即／南港建案爆工安意外！　工人「19F墜B5」軀幹斷裂慘死

黃仁勳背板股「新面孔」永擎祭庫藏股　飆第2根漲停

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面