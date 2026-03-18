出國玩注意！　數據揭2026「每週這一天」機票最便宜

▲出國旅遊如何省錢輕鬆玩，也是一門學問。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

國際線上旅遊平台Skyscanner最新機票價格分析出爐，2026年全球機票最便宜的出發日竟然是「星期三」，而非多數旅客認為的星期二。該平台也公布10大最划算旅遊目的地，拉斯維加斯以平均往返232美元（約新台幣7400元）奪冠，成為小資旅客首選。

週三飛最便宜

Skyscanner針對2026年航班票價進行大數據研究結果顯示，「星期三」是全年平均票價最低的一天。

有趣的是，該機構同步進行的問卷調查發現，僅25%美國受訪者選對答案，另外高達31%民眾誤以為星期二最便宜，另有12%認為是星期一。

Skyscanner指出，儘管最便宜日期會因航線與月份有所變動，但一個星期的中段（midweek）航班商務需求較低，票價通常較為親民。

▼Skyscanner整理的今年機票價格資訊。（AI協作圖／記者吳美依製作，經編輯審核）



美國人飛這最划算

除了最便宜搭機日，該平台也整理出2026年美國旅客最划算的10個旅遊目的地。

國內線部分，拉斯維加斯平均往返票價僅需232美元居冠，邁阿密284美元（約新台幣9050元）、奧蘭多353美元（約新台幣1.1萬元）緊追在後。

國際線方面，薩爾瓦多首都聖薩爾瓦多282美元（約新台幣9000元）最便宜，墨西哥城402美元（約新台幣1.28萬元）、墨西哥坎昆411美元（約新台幣1.3萬元）也相當實惠。

GOBankingRates.com指出，雖然旅客無法決定機票價格，但若能選對出發日期，加上鎖定低價目的地，出國預算與花費仍可望大幅降低。