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輝達重啟H200晶片生產　傳準備推出銷中Groq晶片

▲輝達GTC大會。（圖／路透社）

▲輝達GTC大會。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合報導

輝達執行長黃仁勳表示，公司正為中國客戶重啟高效能晶片H200的生產；同時，，輝達也正準備推出一款可銷往中國市場的Groq AI晶片，顯示其在出口限制下仍持續調整布局。

輝達計畫推Groq中國版晶片

路透社引述消息人士指出，輝達去年底以170億美元（約新台幣5440億元）協議，取得人工智慧晶片新創公司Groq的技術授權，並於本周在美國加州聖荷西（San Jose）舉行的年度開發者大會中，展示多款以Groq晶片為基礎的產品。

在中國市場方面，黃仁勳表示，在取得美國總統川普政府的出口許可，並獲得中國客戶訂單後，輝達已啟動H200晶片的重新生產。H200屬於現行旗艦產品的前一代型號，被視為可在現行管制框架下供應的替代方案。

輝達規劃將Groq晶片應用於AI「推論」（inference）運算，即AI系統回應問題、生成內容或執行任務的階段。在本周展示的產品中，輝達計畫將無法銷往中國的Vera Rubin晶片，與Groq晶片搭配使用，以強化整體運算能力。

不降規、不量身打造

儘管輝達在AI訓練晶片市場仍居主導地位，但在推論領域競爭日益激烈，包括百度等中國企業已投入自研推論晶片。消息人士指出，這款預計銷往中國的Groq晶片並非降規版本，也非專為中國市場設計，但可與不同系統整合使用，預計最快於5月推出。

針對外界關注輝達對台積電（TSMC）的依賴，以及中國可能對台灣採取行動的風險，黃仁勳回應表示，希望各方維持合作與和平。他也指出，在需求快速成長下，要達成美國將40％晶片產能回流本土的目標，「將非常具有挑戰性」。

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