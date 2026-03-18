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金門消防局職安表現奪全國第一　滿分佳績獲肯定

▲▼金門縣消防局在內政部114年度全國績效管考中，以滿分105分榮獲「特優第一名」。(圖／金門縣消防局提供)

▲金門縣消防局在內政部114年度全國績效管考中，以滿分105分榮獲「特優第一名」。(圖／金門縣消防局提供)

記者鄭逢時／金門報導

金門縣消防局推動消防人員職業安全衛生成效卓著，在內政部114年度全國績效管考中，以滿分105分榮獲「特優第一名」，於全國24個評比單位中名列第一，展現對第一線人員安全與健康保障的高度重視。

為強化消防人員勤務安全，消防局依據內政部「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」，從制度建置、教育訓練、裝備精進及健康管理等多面向同步推動，逐步建立完整且具前瞻性的職業安全衛生體系，以全面提升勤務安全與保障。

在制度面，消防局持續完善管理機制，透過定期召開安全衛生會議與專案檢討，同時廣納基層意見，使制度能更貼近實務需求，進而提升執行效能；而在教育訓練方面，則是將安全觀念融入日常演練與勤務，強化同仁風險意識，讓安全成為本能反應，進一步降低執勤時的風險。

▲▼金門縣消防局在內政部114年度全國績效管考中，以滿分105分榮獲「特優第一名」。(圖／金門縣消防局提供)

在裝備與環境改善上，消防局積極爭取中央與地方的資源，汰換老舊設備並引進新式防護器材，同時優化廳舍與訓練場域的安全設施，打造更完善的工作環境；此外，在健康管理方面，除落實定期健檢外，也推動體能訓練、健康促進活動與心理支持機制，協助同仁在高壓勤務中維持身心穩定。

消防局呂英華局長表示，消防人員肩負守護民眾安全的重要責任，確保其工作安全與健康是首要任務。此次獲獎不僅是肯定團隊長期努力，也象徵更重大的責任。未來將持續精進各項措施，秉持「安全第一、人本為先」理念，讓消防同仁在完善保障下安心執勤，持續守護縣民生命財產安全。

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