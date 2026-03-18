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張員瑛加持「西瓜烏龍」外送增15倍　平台揭韓星同款爆紅8餐飲

▲▼foodpanda。（圖／foodpanda提供）

▲foodpanda公開爆紅韓星同款美食。（圖／foodpanda提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

韓星來台帶動演唱會經濟，外送平台公開爆紅「韓星同款美食」，張員瑛喝的珍煮丹西瓜烏龍訂單年成長超過15倍，金智媛及姜惠元吃過烤鴨也拉抬6都外送業績，演唱會密集時段的火鍋訂單更狂飆9成。

foodpanda表示，韓星分享過的同款飲品在演唱會後訂單明顯成長。IVE成員張員瑛打卡的珍煮丹「西瓜烏龍」增加超過15倍；去年女團TWICE演唱會時周子瑜母親準備的應援飲品「黑糖波霸鮮奶」，台南地區訂單也提升近4成。

foodpanda指出，包括珍煮丹的西瓜烏龍、得正的黃金珍珠奶綠、冬風茶飲的黑糖波霸鮮奶、龜記的紅柚翡翠與水巷茶弄的珍珠紅茶拿鐵等，都因為韓星推薦而帶動買氣。

此外，foodpanda分析去年演唱會密集時段的訂單數據，「火鍋」穩坐人氣王寶座，僅台北市訂單就增加近9成；而淚之女王主角金智媛與IZ*ONE出身的姜惠元都曾來台吃烤鴨，因此帶動6都訂購量，其中台南市更飆升近2倍；受惠的餐廳則有鼎王麻辣鍋、這一鍋皇室秘藏鍋物及享鴨。

平台於3月25日至31日祭出pandapro會員限定優惠，專區限定餐點打65折；指定餐廳訂購滿349元輸入「美食吃夠夠」打85折，最高可折抵100元，每人限用1次，兌完為止。

▲▼Uber Eats。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats公開高雄美食數據。（圖／Uber Eats提供）

Uber Eats訂單數據指出，高雄人下單「肉燥飯」頻率比台北高出47%，中南部常見的鍋燒意麵更比北部多8倍，且鹹酥雞訂購頻次也是南台灣最高，另外如紅茶拿鐵、古早味紅茶等飲品，購買頻率比台北高2倍以上。

此外，Uber Eats與好市多合作上架生鮮雜貨商品，2025年高雄地區銷售額比2024年成長28%，熱銷前3名為「科克蘭冷藏全脂鮮乳」、「科克蘭美式大烤雞」及「科克蘭烤雞大腿」。

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