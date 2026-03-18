基隆28歲女酒駕「3車撞一團」！車殼碎片炸噴滿地　釀2傷送醫

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆市七堵區五堵交流道千祥橋附近，18日凌晨發生一起連環追撞車禍！一名28歲張姓女駕駛駕車打算右轉往國道方向時，追撞對向車道由唐姓女駕駛所開的車輛及李姓駕駛的大貨車，導致65歲唐女一度受困車內。基隆市消防局接獲通報後，立即派遣七堵及百福分隊共11名搜救人員前往現場，成功將受困者救出送醫。

▲基隆市七堵區凌晨嚴重車禍，28歲酒駕猛撞釀2傷。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆市消防局於18日凌晨0時29分接獲報案，指稱五堵交流道千祥橋附近發生嚴重車禍。警消隨即出動消防車3輛、救護車2輛，經初步評估，現場為2部小客車與一部大貨車發生碰撞，其中一部小客車車頭明顯凹陷，滿地都是撞擊後破損的零件。

救援人員抵達後，發現唐女所駕駛的小客車毀損嚴重，導致其受困於駕駛座內。消防隊立即運用破壞器材展開搶救，於凌晨0時49分順利將受困的唐女救出，發現其左手骨折、胸口鈍傷，隨即將人送醫，隨後於凌晨1時05分，肇事的28歲張姓女駕駛也由七堵分隊救護車送往同院觀察，兩名傷者意識均清楚。

警方到場後對駕駛進行酒測，發現張姓女子酒測值達 0.56mg/l，明顯酒駕，另一名大貨車駕駛李男則無傷勢。全案偵訊後，警方將張女依涉嫌公共危險罪移送基隆地方檢察署偵辦。

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