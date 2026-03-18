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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳亭妃喊當「姐姐市長」　要打破台南400年來紀錄

▲▼陳亭妃、謝龍介。（合成圖／資料照）

▲台南2026上演「妃龍大戰」。（合成圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

2026年台南市長上演「妃龍大戰」，由國民黨立委謝龍介對決民進黨立委陳亭妃。陳亭妃表示，國民黨總說綠營在台南執政太久「要改變」，但她才是那個喊出「要改變」的人，因為她立志打破台南建城400年來從未出現過女市長的紀錄，讓台南也出一個「姐姐市長」。

陳亭妃：改變不一定是輪替　女性執政也能帶來新思維

根據《聯合報》報導，陳亭妃受訪時說，外界常批評綠營在台南長期執政，陷入「執政疲乏」，但改變不一定要政黨輪替，也可以由女性執政，帶來不同治理思維，如同日本首相高市早苗「剛柔並濟」。先前黨內初選時，對手批評她和藍營關係太好，但她解釋，這是她在地服務扎實不分藍綠，靠28年口碑打破眷村選票結構的證明。

▲▼民進黨21日召開記者會正式提名賴瑞隆、陳亭妃、蔡易餘代表民進黨參選高雄市長、台南市長及嘉義縣長。現任高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁也出席向選民推薦這三位參選人，主席賴清德也親自為三人披上選舉綵帶。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨台南市長參選人陳亭妃。（圖／記者湯興漢攝）

早喊想當「姐姐市長」　盼守住賴總統本命區

事實上，早在去年5月，陳亭妃就公開在節目上表示，台南合併至今16年了，從來沒有女性市長，中南部縣市幾乎都有了，像其他地方都有什麼「縣長媽媽」、「市長媽媽」，那台南是不是能有一個「姐姐市長」？因為她不是媽媽，所以是「姐姐市長」。

陳亭妃認為，「姐姐市長」一樣可用顧家、疼家、愛家的心，用女性比較「柔」的特質去傾聽，她只怕沒事做，但絕不怕多做事，從早上4點跑到晚上4點，整個台南37區，每個地方繞了好幾圈，很多人會問她怎麼辦到的、怎麼這麼有精神，她只能回應「我沒有任意門，我是吃電池的」。

當時她強調，台南是賴總統的本命區，所以要有一個最強母雞守住本命區，讓賴總統無後顧之憂，才能往前搶得更多的選票，讓台南在2028賴總統連任的基底打得更穩，這是她的期待，也是台南人民的期待，而民進黨在各縣市所有推出來的人選，也都要是最強母雞，才能做串連，打出一場不一樣的選戰。

▲▼ 謝龍介出席北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台南市長參選人謝龍介。（圖／記者李毓康攝）

謝龍介稱上屆民調也曾落後　相信藍白選民投票會歸隊

本月16日，TVBS民調中心公布最新2026台南市長民調，在有投票意願選民中，民進黨參選人陳亭妃支持度53%，領先國民黨參選人謝龍介的30%，雙方差距23個百分點。

不過，謝龍介17日回應，上屆2022年他首次參選台南市長時，民調也是大幅落後3成，還有民調做他輸45％，但最後只差距5個百分點，「我很有信心」，何況現在距離年底投票還有8個月，藍白選民先隱藏或不表示態度，避談政治、與人和睦為善，但到了投票那一天，終究會站出來，挺政黨輪替。

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