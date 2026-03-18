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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

表決會輸那就不表決！藍委缺席少1票　翁曉玲直接散會快閃走人

▲▼陳培瑜拉住翁曉玲衣袖，翁憤而甩開。（圖／記者蘇靖宸攝）

▲程序委員會衝突。（圖／記者蘇靖宸攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院程序委員會昨處理20日院會議程時，國民黨立委葛如鈞缺席，藍白在表決提案時人數少於綠，國民黨籍召委翁曉玲直接宣告議程草案送交院會處理，未依例表決，引爆朝野衝突。翁則嗆聲「民進黨這些立法委員阻擋我離開，構成強制罪」。綠委范雲則表示，禮拜五的表決，他們一樣是多數，同樣可以封殺報告案中要被一讀的法案，是害怕到院會表決會有更多民眾看到？

立法院程序委員會17日確定第11屆第5會期立委為林沛祥、許宇甄、盧縣一、葛如鈞、王育敏、翁曉玲、林倩綺、鄭天財、陳菁徽、羅美玲、陳培瑜、林楚茵、沈發惠、王義川、王正旭、郭昱晴、張雅琳、蔡春綢，並由翁曉玲與沈發惠擔任召委。

昨程序委員會議由翁曉玲擔任主席，民眾黨團與民進黨團都提出週五的議事日程草案，但兩版本最大的差異在於，民進黨團提案的報告事項內容包含《兩岸人民關係條例》等國安法案的修法草案。民進黨團對於白委蔡春綢提的草案表達異議，然而，因藍委葛如鈞未出席，在野黨與民進黨出席人數呈現8比9，一旦舉手表決，將通過民進黨團版本議程，翁曉玲未循慣例用表決處理，快閃離開。

對此，范雲表示，這一屆的立法院藍白先在程序委員會裡面實質審查，讓原本應該能夠順利一讀的國安法案，在程序委員會就完全被阻擋。後來，可能是民進黨立委不斷宣傳，他們害怕他們的阻擋被看到，所以乾脆就用投票的方式不審定院會的議程，實質癱瘓了程序委員會原本應該要有審定議程的功能，也讓所有要被一讀的法案，直接在委員會被表決、國安法案被封殺。

范雲指出，昨天中午在翁曉玲的主持下，他們連投票的部分都沒收了，就只是因為藍白的人數比較少。如果投票，民進黨版的議程會通過民進黨想要一讀的所有的法案，包含國安法案。那藍白到底是怕什麼？因為禮拜五的表決，他們一樣是多數，同樣可以封殺報告案中要被一讀的法案、同樣可以再封殺我們的議程。我想他們擔心的是，在院會會有更多的媒體、會有更多的民眾關心。

范雲表示，既然他們不敢在程序委員會表決，是害怕到院會再來否決民進黨的議案，會讓大家都知道；就拜託所有的朋友們，一起讓更多人知道藍白在程序委員會的惡行。

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