用「丨」字偷罵人！妹子曝超強用法：老闆、同事被罵還不知

▲網友表示在工作若遇到同事擺爛等情況，豎線字「丨」可以低調罵人。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

中文真的是奧妙無窮！最近有網友在Threads分享，豎線字「丨」其實是職場必備神助手。因為它的讀音剛好就是ㄍㄨㄣˇ，在工作群組裡遇到老闆亂畫大餅或同事惡意甩鍋，只要祭出這招就能低調釋放壓力，讓不少人笑歪直呼這才是大家想學的國文課。

該名女網友近日在社群平台Threads分享分享這個冷知識，提到一個實用的字「丨」，讀音為「ㄍㄨㄣˇ」，雖然是冷門生僻字，但在職場情境中意外派上用場。原PO表示，當老闆在群組畫大餅，或同事之間互相甩鍋時，就可以用這個字表達不滿情緒，就能低調釋放壓力。

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「丨」是什麼意思？

翻開教育部國語辭典，丨這個字確實讀作ㄍㄨㄣˇ，是「上下貫通」的意思，同時也是部首之一。因為外型長得太像數字1或標點符號，發在群組裡簡直是完美的偽裝，就算偷偷罵人也不怕被抓包，成功引起大批網友瘋狂留言練習。

罵人不被發現

不少網友紛紛在留言區打出這字測試，「笑死，真的有這字耶」 「看起來像數字1，很像誤打，但其實是在偷偷罵人」「太有趣了，還以為是標點符號」「成功打出來了，又學到新東西」「真的好用，對方還看不懂那個字」，場面既荒謬又好笑，簡直成了大型國語教學現場。

怪名字成困擾

說到這個字，最經典的苦主莫過於蘇丨丨先生。他曾在節目《小明星大跟班》分享，因為名字長得太像數字，從小到大被叫錯名字是日常，最誇張的是還曾被警察懷疑是拿假證件惡作劇，造成不少困擾。



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