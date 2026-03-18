　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

▲▼大學學測今天下午開放查看試場。圖為師大附中試場。（圖／記者許敏溶攝）

▲繁星推薦今天公布錄取結果，超過1.4萬人上榜，總缺額為922個。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

甄選會今（18日）公布115學年度繁星推薦錄取結果。台大在內64所大學校院，第一類至第七類學群共錄取1萬4401人，較去年增加92人，錄取率為62.70%，較去年減少1.42%，缺額922個則是近4年新低，也比去年減少224個，其中台大出現17個缺額，但比去年減少2個，私立大學則以文化大學缺額133個最多。

今年繁星推薦有64所大學、1664個學系參加招生，共提供1萬5322個招生名額，較去年減少133個名額。甄選會指出，第八類學群醫、牙學系報名人數共542人，較去年減少176人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有306人，通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有59人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於第一類至第七類學群，甄選會表示，報名人數為2萬2967人，較去年增加650人，錄取人數1萬4401人，較去年增加92人，也因報名人數增加，故錄取率由去年64.12%，下降到今年62.70%，下降1.42個百分點。

此外，甄選會指出，今年第一類至第七類學群招生缺額共有922個，較去年減少224個，是近4年新低，共有19校零缺額，另陽明交大電機工程學系甲組則增額錄取1人。國立大學部分，台大出現17個缺額，比去年19個減少2個，另中央大學有24個缺額，比去年少2個，陽明交大與北藝大都有13個缺額，金門大學也有30個。

私立大學中，則以文化大學缺額133個最多，其次為實踐大學77個、靜宜大學58個、大葉大學49個、長榮大學43個，但整體而言，缺額數量都比去年下滑。

甄選會表示，今天上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼，上網站查詢比序錄取或篩選結果，同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單，通過篩選考生可由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。

甄選會提醒考生，分發錄取生即取得此校系入學資格，無論放棄與否，一律不得報名115學年大學申請入學管道及「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第1階段篩選。錄取生若欲放棄入學資格，應於3月18日至20日每日上午9時至下午9時止，至甄選會完成網路聲明放棄入學資格作業。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超哥開超跑撞傷人　他喊大聯盟夢毀求償6400萬...結局出爐
柯一正慘了！　暴打車門、怒跳引擎蓋遭起訴
快訊／美國轟2分砲！　追平戰局
楊丞琳認了「相較閩南語，我更熟粵語」！全場反應曝
快訊／黃仁勳背板股「新面孔」！　飆第2根漲停
繁星放榜「總缺額922人」！　台大也缺17人
爭議誤判餘波未平！　美國籍裁判照進冠軍戰執法
闖平交道遭區間車撞噴慘死　男子身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

用「丨」字偷罵人！妹子曝超強用法：老闆、同事被罵還不知

副站長蹺班開車闖平交道「恐記2大過免職」　台鐵擬求償逾百萬

YTR米鹿求婚成功！米蘭教堂前下跪告白「每次都更確定是妳」

大鹿林道台灣黑熊出沒　雪管處籲保持警覺：做好食物管理

繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅否認：不滿被分手抹黑

WBC冠軍戰今早開打！　運彩投注金破2億

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

用「丨」字偷罵人！妹子曝超強用法：老闆、同事被罵還不知

副站長蹺班開車闖平交道「恐記2大過免職」　台鐵擬求償逾百萬

YTR米鹿求婚成功！米蘭教堂前下跪告白「每次都更確定是妳」

大鹿林道台灣黑熊出沒　雪管處籲保持警覺：做好食物管理

繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅否認：不滿被分手抹黑

WBC冠軍戰今早開打！　運彩投注金破2億

吃醋釀殺機！越南移工擄同鄉勒贖害命　5被告上訴遭駁回

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

醉男碎念挑釁！計程車司機開1公里不忍了　下車理論變互毆

警告川普去讀「越戰史」　伊朗副外長：派兵會讓美深陷泥沼

直言「鄭習會不是2026主旋律」　凌濤示警鄭麗文：選戰會非常辛苦

SGA飆40分、連129場20+續寫神蹟　雷霆9連勝拆穿魔術、聯盟首隊晉季後賽

「偷宮」宮鬥復仇微短劇主角平均12歲　小演員甜寵曖昧劇情惹議

悍女在法警前打律師！竟沒用現行犯逮捕　中院：無從判斷是否受傷

川普從未如此憤怒！　美議員轟盟友拒絕護航「衝擊美歐關係」

米粒為恩利親手做蛋糕慶生　伊能靜謝他「對妹妹全然接納」

生活熱門新聞

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

全聯「神級甜點」被掃空！全場讚：茶香濃郁

全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

玉女歌手成「中藥女強人」　照顧植物人弟弟22年

鋒面明接近！　3天雨最多

人夫「網紅」爆4劈！　專挑多金美魔女下手

頭牙別錯過！龍抬頭禁忌＋補財庫全攻略

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

快訊／今彩539頭獎開出2注　800萬落在台北、台南

春雨來了！　鋒面明掛外海

醫師點名「3種水果」：吃了讓人長期快樂

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

更多熱門

相關新聞

大學繁星推薦今放榜　9點起開放網路查詢

大學繁星推薦今放榜　9點起開放網路查詢

115學年繁星推薦錄取結果今（18日）公布。大學甄選會表示，預計上午9時在網站上公告第1到7類學群錄取結果，以及第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼，上網站查詢比序錄取或篩選結果。

升大學資料造假「畢業也會被撤學位」　招聯會：最重移送法辦

升大學資料造假「畢業也會被撤學位」　招聯會：最重移送法辦

大學「繁星＋申請」共招6.6萬人　檢定科目2061校系都採用英文

大學「繁星＋申請」共招6.6萬人　檢定科目2061校系都採用英文

115年繁星推薦、申請入學　參採3科最多

115年繁星推薦、申請入學　參採3科最多

台大分發錄取1427人「建北最多」　中一中增32人躍居第4

台大分發錄取1427人「建北最多」　中一中增32人躍居第4

關鍵字：

繁星推薦放榜甄選會

讀者迴響

熱門新聞

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友淚訴11年婚姻壓力！

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

LINE訂閱制本週有望上線

吳淡如：這7種人最難變有錢

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面