繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

▲繁星推薦今天公布錄取結果，超過1.4萬人上榜，總缺額為922個。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

甄選會今（18日）公布115學年度繁星推薦錄取結果。台大在內64所大學校院，第一類至第七類學群共錄取1萬4401人，較去年增加92人，錄取率為62.70%，較去年減少1.42%，缺額922個則是近4年新低，也比去年減少224個，其中台大出現17個缺額，但比去年減少2個，私立大學則以文化大學缺額133個最多。

今年繁星推薦有64所大學、1664個學系參加招生，共提供1萬5322個招生名額，較去年減少133個名額。甄選會指出，第八類學群醫、牙學系報名人數共542人，較去年減少176人。經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選人數計有306人，通過牙醫學系第一階段篩選人數則計有59人。

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至於第一類至第七類學群，甄選會表示，報名人數為2萬2967人，較去年增加650人，錄取人數1萬4401人，較去年增加92人，也因報名人數增加，故錄取率由去年64.12%，下降到今年62.70%，下降1.42個百分點。

此外，甄選會指出，今年第一類至第七類學群招生缺額共有922個，較去年減少224個，是近4年新低，共有19校零缺額，另陽明交大電機工程學系甲組則增額錄取1人。國立大學部分，台大出現17個缺額，比去年19個減少2個，另中央大學有24個缺額，比去年少2個，陽明交大與北藝大都有13個缺額，金門大學也有30個。

私立大學中，則以文化大學缺額133個最多，其次為實踐大學77個、靜宜大學58個、大葉大學49個、長榮大學43個，但整體而言，缺額數量都比去年下滑。

甄選會表示，今天上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼及個人密碼，上網站查詢比序錄取或篩選結果，同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果，錄取生由各大學寄發錄取通知單，通過篩選考生可由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。

甄選會提醒考生，分發錄取生即取得此校系入學資格，無論放棄與否，一律不得報名115學年大學申請入學管道及「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第1階段篩選。錄取生若欲放棄入學資格，應於3月18日至20日每日上午9時至下午9時止，至甄選會完成網路聲明放棄入學資格作業。