她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

▲原PO認為國旅比出國更舒服，被不少網友吐槽。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

國旅近年常被批評受物價高、住宿費偏貴等因素影響，逐漸失去競爭力，不過仍有民眾認為，若以放鬆程度來看，國旅未必比出國差。就有一名網友分享，自己比起出國旅遊，其實更喜歡國旅，主因就在於步調較慢，也更能真正休息。

該名女網友在PTT以「有人也覺得國旅比較舒服嗎」為題發文，表示每次出國幾乎都是一早7點就起床出門，接著一路跑行程、逛街購物，往往要到深夜11點、12點才回到飯店，整體節奏十分緊湊，讓人感覺像是「特種兵行軍」，雖然行程豐富，卻也常在旅程結束後感到格外疲憊。

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相較之下，她認為在台灣旅遊雖然景點吸引力較為普通，但行程安排可以更有彈性，也不用有購物行程。像是睡到早上9點自然醒，吃完飯後再慢慢決定當天想去哪裡走走，若沒有特別安排，也可以到沙灘踩水、前往農場看動物，或找一間咖啡廳消磨時間。若途中感到疲累或肚子餓，甚至還能直接回飯店休息、點外送，少了追趕知名景點的壓力，也比較不會因為錯過什麼行程而感到可惜。

這番說法曝光後，有部分支持國旅的留言指出，「一天來回+1」、「不住宿都還好」、「其實我也是這樣覺得，但現在挺國旅逆風」、「國旅要看什麼玩，有時候人多的時候可以去做分擔，價格反而會比較實惠，只有一個人會覺得什麼都很貴」。

不過，也有另一派網友認為，問題並不在出國本身，而在於行程安排方式，「為什麼出國一定要趕趕趕跟購物？誰教你的」、「沒人叫你一大早七點起來跑點」、「我出國也都睡到10點多再出門慢慢晃啊」、「你出國也可以排放空行程啊，反之國旅也能排得很密集，在講什麼？」、「我旅遊就是為了購物，想到比在台灣買便宜2、3倍就覺得開心」、「你這個不叫國旅，叫做睡醒出門晃晃」。

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