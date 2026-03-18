美軍紀醜聞！少將出差喝掛　火車上搞丟「烏俄戰爭機密文件」

▲美國陸軍退役少將阿古托（左）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國國防部爆出嚴重軍紀醜聞，根據五角大廈監察機構最新報告，一名在2024年負責監督美國援助烏克蘭事務的陸軍少將，竟將標示為「機密」、內容涉及烏俄戰爭的高度敏感地圖遺忘在火車上。不僅如此，該名少將還被爆出在出差期間過度飲酒，甚至醉到跌倒腦震盪，連與時任國務卿布林肯的會議都無法出席。

機密地圖筒遺落火車 靠烏克蘭人員拾獲歸還

根據《美聯社》等外媒引述國防部督察長報告，陸軍少將阿古托（Antonio Aguto）在2022年12月至2024年9月間，負責統籌美軍對烏克蘭的軍事支援。

然而報告指出，他在2024年4月結束訪問基輔的行程，搭乘火車前往波蘭準備返回德國途中，竟弄丟了一個長約45到90公分、裝有「機密」級戰爭地圖的圓筒。

阿古托直到當晚或隔天早上才驚覺圓筒不見，隨即通報美國駐烏克蘭大使館。這班火車原本是國務院專門為美國人員往返烏克蘭所設立的專車，最終是由烏克蘭鐵路公司的保安主管在車上尋獲該機密圓筒，並派人送往大使館。

儘管阿古托辯稱沒有跡象顯示資訊外洩，但監察機構仍認定他有嚴重疏失。

基輔晚餐喝到深夜 助理傳訊：他醉到無法檢查設備

除了洩密危機，報告更揭露了阿古托在2024年5月另一起誇張的「過度飲酒」事件。當時阿古托在基輔出差，在重要會議的前一天下午5點出門用餐，直到深夜11點後才返回飯店。

報告細節顯示，當時一名助理正在為隔天的會議架設通訊設備，並詢問隨行人員阿古托何時歸來，結果對方回傳訊息坦言，「我們還在喝，很嗨……我覺得他應該什麼都不會檢查了，東西準備好就好，但他醉得太厲害了。」

回房慘摔後腦勺撞牆 診斷「腦震盪」缺席布林肯會議

目擊者指出，阿古托回到房間後突然失去平衡向後倒，後腦勺重重撞上牆壁。在隨後的24小時內，他又連續跌倒兩次，且反應變得極度遲鈍。經過當地醫院進行電腦斷層與心電圖檢查後，確認阿古托患有腦震盪。

這起酒後意外導致阿古托完全無法履行職責，甚至被迫缺席與時任國務卿布林肯（Antony Blinken）的關鍵會議。雖然督察長未能證實他「執行公務時」醉酒，但認定他因過度飲酒導致受傷，進而失職。

阿古托於2024年8月卸任安全援助小組指揮官一職，不久後便從軍隊退役。

值得注意的是，在這些醜聞發生的期間，美國對烏克蘭的援助金額正處於高峰。根據五角大廈2024年5月發布的數據，當時美國已承諾向烏克蘭提供價值高達506億美元（約新台幣1.6兆元）的安全援助，負責該業務的高階將領卻爆出此類脫序行為，引發外界高度關注。