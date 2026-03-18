快訊／綠桃園初選出爐　鄭運鵬美女助理飲恨、時力猛男軍披綠袍全滅

▲簡伊翎。（圖／簡伊翎IG）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨昨晚對桃園蘆竹區、楊梅區進行初選民調，今（18日）公布結果，楊梅區3搶2，由現任議員鄭淑方、吳思瑤子弟兵項柏翰出線，信賴之友會楊梅分會長黃盈淇落馬；蘆竹區4搶2，現任議員許清順、新人胡家智出線，鄭運鵬美女助理簡伊翎些微差距飲恨，由時力轉披綠袍的健身教練呂宇晟墊底，加上昨日簡智翔也未能出線，由時力轉戰綠營的猛男天團全數落馬。

民進黨在桃園市議員蘆竹區4搶2，現任議員許清順爭取連任，簡伊翎、胡家智為新人，呂宇晟曾競選過八德區，此次改投入蘆竹區競選；楊梅區則是3搶2，鄭淑方為現任議員，黃盈淇與項柏翰為新人。

簡是前綠委鄭運鵬子弟兵、也擔任過知名港星杜汶澤秘書；呂宇晟則是健身教練，過去也曾代表時代力量參選市議員，此次轉披綠袍投入議員初選。

▼呂宇晟﻿初選落馬。（圖／翻攝自Facebook／呂宇晟）



根據民調結果，楊梅區3搶2，現任議員鄭淑方0.4025、吳思瑤子弟兵項柏翰0.1415出線，信賴之友會楊梅分會長黃盈淇0.0939落馬；蘆竹區4搶2，現任議員許清順0.4146、新人胡家智0.2649出線，簡伊翎0.2464、呂宇晟0.0742落馬。

民進黨桃園市議員初選全數出爐，桃園區、龍潭區初選民調昨公布結果，桃園區提名5席，現任黃瓊慧、黃家齊、李光達、余信憲全數過關，曾兩度參選的「桃園媽媽」李柏瑟搶下最後1席，前時代力量議員簡智翔轉投民進黨，此次初選落馬，龍潭區提名1席則由四屆議員張肇良出線。

▼簡智翔初選落選。（圖／翻攝自Facebook／簡智翔）





