春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

▲「龍抬頭」土地公生日。圖為香火鼎盛的中和烘爐地。（圖／資料照／記者許靖騏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

命理專家王老師表示，國曆3月20日是數十年一遇的日子，「春分」節氣巧遇農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公加昇日，俗稱「頭牙」。他分享一定要做3件事，包括「剃龍頭」、「引龍水」、「拜頭牙」，引錢龍入財庫讓今年財庫滿滿，事業運大爆發。

1、剃龍頭

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「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」，這天剪頭髮可擺脫不順，帶來一整年的好運氣。理髮廳都會客滿，記得要提前預約喔。

2、引龍水

當天「龍時」辰時（早上7時至9時）接水曬5分鐘，這叫「引錢龍」，用這盆水拍拍臉頰、洗洗手，可除去霉運，接引龍氣。

準備5枚硬幣投入水中，這盆水就是你的丙午開運發財水，可招五方財。放置家中財位滿7天，即可將5枚硬幣收作開運錢母，代表錢滾錢，引財入庫。

3、拜頭牙

這天絕對不要忘了拜土地公，是整年補財庫超重要的一天。《福德正神真經》記載，二月初二日是加昇，封為福德正神。

要求今年財運亨通、業績爆發，千萬別忘了「做頭牙」，準備麻糬來黏錢，補運金、補財庫。參拜注意要把願望數字化講清楚，比如具體業績目標或收入金額，並與發願行善連接（例如達成目標後的捐款），這樣感應最為靈驗。

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