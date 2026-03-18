　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

▲▼二月初二頭牙土地公生，中和烘爐地湧現參拜人潮（圖／記者許靖騏攝）

▲「龍抬頭」土地公生日。圖為香火鼎盛的中和烘爐地。（圖／資料照／記者許靖騏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

命理專家王老師表示，國曆3月20日是數十年一遇的日子，「春分」節氣巧遇農曆二月初二「龍抬頭」，也是土地公加昇日，俗稱「頭牙」。他分享一定要做3件事，包括「剃龍頭」、「引龍水」、「拜頭牙」，引錢龍入財庫讓今年財庫滿滿，事業運大爆發。

1、剃龍頭

[廣告]請繼續往下閱讀...

「二月二剃龍頭，一年都有精神頭」，這天剪頭髮可擺脫不順，帶來一整年的好運氣。理髮廳都會客滿，記得要提前預約喔。

2、引龍水

當天「龍時」辰時（早上7時至9時）接水曬5分鐘，這叫「引錢龍」，用這盆水拍拍臉頰、洗洗手，可除去霉運，接引龍氣。

準備5枚硬幣投入水中，這盆水就是你的丙午開運發財水，可招五方財。放置家中財位滿7天，即可將5枚硬幣收作開運錢母，代表錢滾錢，引財入庫。

3、拜頭牙

這天絕對不要忘了拜土地公，是整年補財庫超重要的一天。《福德正神真經》記載，二月初二日是加昇，封為福德正神。

要求今年財運亨通、業績爆發，千萬別忘了「做頭牙」，準備麻糬來黏錢，補運金、補財庫。參拜注意要把願望數字化講清楚，比如具體業績目標或收入金額，並與發願行善連接（例如達成目標後的捐款），這樣感應最為靈驗。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
494 1 9703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超哥開超跑撞傷人　他喊大聯盟夢毀求償6400萬...結局出爐
柯一正慘了！　暴打車門、怒跳引擎蓋遭起訴
快訊／美國轟2分砲！　追平戰局
楊丞琳認了「相較閩南語，我更熟粵語」！全場反應曝
快訊／黃仁勳背板股「新面孔」！　飆第2根漲停
繁星放榜「總缺額922人」！　台大也缺17人
爭議誤判餘波未平！　美國籍裁判照進冠軍戰執法
闖平交道遭區間車撞噴慘死　男子身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

用「丨」字偷罵人！妹子曝超強用法：老闆、同事被罵還不知

副站長蹺班開車闖平交道「恐記2大過免職」　台鐵擬求償逾百萬

YTR米鹿求婚成功！米蘭教堂前下跪告白「每次都更確定是妳」

大鹿林道台灣黑熊出沒　雪管處籲保持警覺：做好食物管理

繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅否認：不滿被分手抹黑

WBC冠軍戰今早開打！　運彩投注金破2億

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

用「丨」字偷罵人！妹子曝超強用法：老闆、同事被罵還不知

副站長蹺班開車闖平交道「恐記2大過免職」　台鐵擬求償逾百萬

YTR米鹿求婚成功！米蘭教堂前下跪告白「每次都更確定是妳」

大鹿林道台灣黑熊出沒　雪管處籲保持警覺：做好食物管理

繁星推薦放榜「總缺額922人」　文化133人最多、台大也缺17人

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅否認：不滿被分手抹黑

WBC冠軍戰今早開打！　運彩投注金破2億

吃醋釀殺機！越南移工擄同鄉勒贖害命　5被告上訴遭駁回

LINE Premium「和免費版」究竟差在哪？　一圖快速搞懂

她讚國旅1優勢「比出國舒服」！網吐槽：那叫睡醒出門晃晃

醉男碎念挑釁！計程車司機開1公里不忍了　下車理論變互毆

警告川普去讀「越戰史」　伊朗副外長：派兵會讓美深陷泥沼

直言「鄭習會不是2026主旋律」　凌濤示警鄭麗文：選戰會非常辛苦

SGA飆40分、連129場20+續寫神蹟　雷霆9連勝拆穿魔術、聯盟首隊晉季後賽

「偷宮」宮鬥復仇微短劇主角平均12歲　小演員甜寵曖昧劇情惹議

悍女在法警前打律師！竟沒用現行犯逮捕　中院：無從判斷是否受傷

川普從未如此憤怒！　美議員轟盟友拒絕護航「衝擊美歐關係」

陳漢典出神入化模仿林志玲（？　LULU：跟您鄭重的道歉

生活熱門新聞

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

全聯「神級甜點」被掃空！全場讚：茶香濃郁

全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

玉女歌手成「中藥女強人」　照顧植物人弟弟22年

鋒面明接近！　3天雨最多

人夫「網紅」爆4劈！　專挑多金美魔女下手

頭牙別錯過！龍抬頭禁忌＋補財庫全攻略

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

快訊／今彩539頭獎開出2注　800萬落在台北、台南

春雨來了！　鋒面明掛外海

醫師點名「3種水果」：吃了讓人長期快樂

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

更多熱門

相關新聞

頭牙別錯過！龍抬頭禁忌＋補財庫全攻略

頭牙別錯過！龍抬頭禁忌＋補財庫全攻略

命理師楊登嵙表示，2026年3月20日適逢農曆二月初二，不僅是傳統民俗中的「龍抬頭」，同時也是土地公聖誕與一年中重要的「頭牙」日子，象徵開運轉機與財運啟動關鍵時刻，民眾若把握時機祭拜與補財庫，有望為全年運勢加分。

「春分」龍抬頭將至　4生肖注意健康

「春分」龍抬頭將至　4生肖注意健康

最強春分來了！　12星座「招桃花秘訣」曝光

最強春分來了！　12星座「招桃花秘訣」曝光

3月20日「三大吉兆聚首」！命理師：這天不拜整年白拜

3月20日「三大吉兆聚首」！命理師：這天不拜整年白拜

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

春分「龍抬頭」土地公生日將至　3生肖超旺有貴人

關鍵字：

龍抬頭土地公春分王老師

讀者迴響

熱門新聞

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

方志友淚訴11年婚姻壓力！

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

LINE訂閱制本週有望上線

吳淡如：這7種人最難變有錢

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面