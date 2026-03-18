翁曉玲稱贏不了就沒收表決「有先例」　綠黨團打臉

▲國民黨立法委員翁曉玲。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院程序委員會昨處理20日院會議程時，國民黨立委葛如鈞缺席，藍白在表決提案時人數少於綠，國民黨籍召委翁曉玲未經程委會同意也未表決，就直接宣告議程草案送交院會處理，引爆朝野衝突。翁則嗆聲「阻擋我離開構成強制罪」，國民黨則強調綠營之前也這樣做過。對此，民進黨團今（18日）表示，過去綠營擔任召委都尊重議事規則，請問在場有無異議，翁的說法完全是錯誤資訊。

昨程序委員會議由翁曉玲擔任主席，民眾黨團與民進黨團都提出週五的議事日程草案，但兩版本最大的差異在於，民進黨團提案的報告事項內容包含《兩岸人民關係條例》等國安法案的修法草案。民進黨團對於白委蔡春綢提的草案表達異議，然而，因藍委葛如鈞未出席，在野黨與民進黨出席人數呈現8比9，一旦舉手表決，將通過民進黨團版本議程，翁曉玲未循慣例用表決處理，快閃離開。

綠委范雲表示，很遺憾昨天翁曉玲主持程序委員會，居然沒收現場表決，就因為國民黨在人數上少一個人，覺得會輸就沒收表決，民進黨團要表達嚴正抗議，過去民進黨每次擔任召委主持時，都有尊重議事規則，請問在場是否有異議，尊重民主秩序。

綠委沈伯洋指出，他昨天也在現場，國民黨說以往發生過這樣的事情，「但完全是錯誤的資訊」，過往有草案送到院會處理，都是取得在場委員同意、徵詢大家的意見，昨天現在立委要求表決，翁曉玲卻拒絕，在民主國家拒絕表決，是最不尊重民主的表現。

沈柏洋強調，昨天表決即便民進黨團贏，也不會怎樣，因為星期五在野黨再度表決退回程委會就好，「我一直想跟他們說這沒有什麼關係，讓我們可以表決」，但他們不想尊重法律，民進黨團也沒有什麼辦法。