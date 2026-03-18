年薪百萬業務「刷單任務」　女客1個月花近百萬！怒揭詐騙手法

記者黃翊婷／綜合報導

女子小芸（化名）去年11月透過交友軟體結識一名自稱年薪百萬的業務，並在對方的誘導下投入資金做「刷單任務」，短短1個多月就匯出20筆款項，總計將近百萬元，直到發現網站中的錢領不出來，才驚覺被騙。

▲小芸誤入詐騙陷阱，最後不僅紅包錢沒有賺到，還損失將近百萬元。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

警政署165打詐儀表板近日公布一起優惠訊息詐騙案例，小芸去年11月透過交友軟體結識一名看起來很陽光、聊天很有禮貌的網友A，對方自稱在南部知名百貨商場擔任業務，年薪百萬，兩人還通過電話，對方語氣專業又親切，讓她逐漸放下防備。

幾天之後，A男便向小芸聲稱，公司最近推出網路消費回饋活動，只要在內部的購物網站配合做「刷單任務」，就能賺取佣金，接著引導她先轉帳幾筆小額款項嘗試。小芸看見後台的回饋金真的有增加，也可以正常提領，便從同年11月22日開始中毒式狂做任務，短短1個多月就匯出20筆款項，共計將近百萬元。

小芸表示，當時她以為只要完成最後一單，就能連本帶利拿回幾十萬元，直到今年1月初，她想要把錢一次提領出來包紅包，才發現該網站已經連不上了，畫面甚至顯示已被刑事局封鎖，傳訊息給A男、客服也都沒有回覆，這才驚覺被騙。如今她決定將自己的經歷說出來，希望大家面對來路不明的優惠訊息，都能夠謹慎看待。

警方提醒，網路交友若鼓吹投資、抽佣，通常都是詐騙高風險雷區，這類型的假網友通常會使用大公司經理、高薪業務等人設，請民眾不要輕易相信，而且現代AI工具眾多，眼見也未必為真，民眾若有疑慮，可以向165反詐騙專線諮詢。