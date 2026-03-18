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不跟美國走！　馬克宏宣布「法國非當事方」：絕不參與打通荷莫茲

▲▼法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

▲法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

法國總統馬克宏17日明確表示，法國絕不會參與任何旨在解除荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）封鎖的軍事行動，此番言論直接反駁了美國總統川普（Donald Trump）先前稱「巴黎當局願意幫忙」的說法，強調法國並非衝突的當事方。

狠狠打臉川普　拒絕並肩作戰

川普16日才在白宮的一場活動中提到，他已與馬克宏（Emmanuel Macron）進行過對談，並針對馬克宏推動盟友解除荷莫茲海峽封鎖的立場，給出了8分（滿分10分）的高評價，甚至暗示法國將加入由美國主導的軍事努力。

不過，馬克宏17日在討論中東衝突的內閣會議上迅速澄清，強硬回擊指出，「我們並不是衝突的當事方。因此在當前的局勢下，法國絕不會參與任何開放或解放荷莫茲海峽的行動。」

堅持走自己的路　法研議「戰後護航」計畫

根據《路透社》報導，法國官員透露，巴黎當局一直致力於推動屬於自己的計畫，目標是在安全局勢穩定後，且在「不涉及美國角色」的情況下，籌組一個獨立聯盟來確保荷莫茲海峽的安全。

馬克宏指出，一旦局勢冷靜下來，意即主要的大規模轟炸停止後，法國已準備好與其他國家共同承擔護航系統的責任。他強調，這項任務非常複雜，涉及政治、技術以及保險公司等利害關係人，且必須與伊朗進行對話以緩解緊張局勢。

劃清界線　法軍方：與美以行動「完全脫鉤」

隨著美國與以色列對伊朗的戰爭升溫，伊朗針對以色列、美軍基地及波斯灣國家發動反擊，導致全球五分之一的石油與液化天然氣運送受阻。面對川普呼籲各國協助維持海峽秩序，法國軍方一名匿名官員表示，目前已有數個盟邦回絕了這項提議。

該名法軍官員強調，「我們正將我方的行動與美國及以色列的行動脫鉤。美國正在進行一項我們完全沒有參與的行動，我們是獨立於美國之外行事。」官員更重申，任何保護海峽的潛在任務，都必須建立在停火或敵對行動降溫的基礎上，並事先與伊朗談判。

此外，歐盟在該地區的「阿斯皮德斯」（Aspides）紅海護航任務，原意是防範親伊朗的胡希武裝（Houthis）攻擊。歐盟外長週一也已達成共識，不再延長該任務目前的授權期限。

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