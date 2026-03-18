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獨／化解疑美論！盧秀燕進軍華府深水區　會晤AIT關鍵人物畫面曝

▲盧秀燕,藍鶯。（圖／現場僑胞提供）

▲盧秀燕訪美層級再提升！華府會晤AIT執行理事藍鶯，兩人一見面就熱情擁抱。（圖／現場僑胞提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市長盧秀燕訪美行程進入華盛頓特區「深水區」！美國時間17日，盧秀燕與美國在台協會（AIT）華盛頓總部執行理事藍鶯（Ingrid D. Larson）會面。據現場僑胞觀察，兩人在AIT總部外熱情擁抱寒暄，互動氣氛自然而熱絡，隨即並肩步入AIT總部。由於藍鶯被視為長期扮演美台非官方互動的關鍵橋樑，此次會面，也成為盧秀燕抵達華府後首度曝光的美方官方接觸。

針對此項行程，台中市政府雖保持低調未多作回應，但外界普遍解讀，盧秀燕此行與化解「疑美論」、強化美方信任感高度相關。

▲盧秀燕,藍鶯。（圖／現場僑胞提供）

▲藍鶯自2020年5月起接任AIT華盛頓總部執行理事，在AIT主席職位懸缺情況下，現為AIT實質最高層級官員。（圖／現場僑胞提供）

事實上，在盧秀燕出發訪美前，AIT處長谷立言（Raymond Greene）便曾罕見公開表態：「我們歡迎她的訪問」，當時即引發政壇關注，認為美方對此行給予相當程度的支持與協助。實際上，根據《ETtoday新聞雲》掌握，此次盧秀燕美國行，確實有不少行程是透過AIT安排以及邀請。

藍鶯自2020年5月起接任AIT華盛頓總部執行理事，在AIT主席職位懸缺情況下，現為AIT實質最高層級官員。今年1月底，她亦曾親赴台中進行交流，為美國對台政策的重要協調者之一。

觀察近年AIT與台中市政府的互動，雙方關係日益緊密。除了前處長孫曉雅、現任處長谷立言多次拜會台中外，盧秀燕日前在紐約期間，也與AIT前主席薄瑞光（Raymond Burghardt）及美國外交關係協會（CFR）人士進行長達兩小時的閉門交流。種種跡象顯示，盧秀燕此行的交流層級與議題廣度，已從單純的市政參訪，逐步延伸至政策與戰略層面的深度對話。

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