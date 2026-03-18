　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅殷碩韓否認：不滿被分手抹黑

打造專業、溫暖人設的殷碩韓（右），因劈腿多女，形象大翻車。（翻攝殷碩韓獸醫師臉書）

▲打造專業、溫暖人設的殷碩韓（右），因劈腿多女，形象大翻車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為了討公道，Ａ小姐找殷碩韓對質，殷坦承跟小五睡過、吃情人節大餐，但說：「我沒有不喜歡妳，這才是重點！」更扯的是，殷還恐嚇她，說偷查別人的身分證會有刑責，要Ａ小姐別把事情鬧大。不過，本刊調查，為防堵詐騙，政府推出便民服務，只要進入戶政司官網「國民身分證領補換資料查詢作業」欄位，輸入身分證上相關資料，就可查詢證件真偽，完全合法。

殷碩韓的惡行還不止於此，Ｂ小姐告訴本刊，殷打造暖男人設，私下卻是恐怖情人，例如Ａ小姐起床後，一舉一動都要向他報備，包括幾點鐘洗澡？幾點鐘回到家？如果5分鐘內沒有回報，就會挨罵。Ａ小姐跟殷交往9個月，已從開朗的美魔女，變成臉色憔悴、瘦到不成人形的鬼魔女，令人心疼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，1月初，有網友在threads上發文，說在日本表參道逛街時，直擊有對台灣情侶在街頭鬧不愉快，男子大罵：「妳哭什麼哭！妳很丟臉！」網友認出男子是經常上節目的殷碩韓，直呼：「節目上看起來這麼溫柔的人，對待另一半這麼糟糕嗎？」Ｂ小姐證實，被罵的是Ａ小姐，當天她感冒不舒服，又陪殷逛了一整天，非常疲憊，殷卻認為她在擺臭臉，當街大罵。

自稱得了恐慌症的殷碩韓被爆私下很正常，還頻繁與女友們分享生活。（讀者提供）

▲自稱得了恐慌症的殷碩韓被爆私下很正常，還頻繁與女友們分享生活。

更離譜的是，某次Ａ小姐跟殷碩韓約會時，提早抵達，殷竟懷疑她是跟其他男人見面才提早到，羞辱她「很隨便」。Ａ小姐不堪受辱、轉身離開，殷竟上前拉她手說：「我只是在試探妳，我有說妳可以走嗎？」十分不可理喻。

Ｂ小姐說，殷碩韓很會情緒勒索女伴，例如Ａ小姐跟房仲處理交屋事宜、沒接電話，殷就奪命連環叩，說房仲會性侵女屋主，就連Ａ小姐找認識多年、已婚的男性友人修水電，殷也疲勞轟炸一整天，還說：「男人很危險！有家庭、小孩又怎樣，想強暴妳隨時都可以！」

殷碩韓遭爆常用情緒勒索等方式控制女伴。示意畫面，非真實截圖。

▲殷碩韓遭爆常用情緒勒索等方式控制女伴。示意畫面，非真實截圖。

此外，殷碩韓追求Ａ小姐時稱讚她個性大方、擅長社交，交往後卻說她勾引男人、對男友不忠；Ａ小姐跟友人聚會，殷也會傳訊息命令她「不准喝酒」，還問她：「被撿屍是樂趣嗎？不然下次妳假裝醉倒，我去撿。」讓Ａ小姐看了恐慌症差點發作。

Ａ小姐告訴本刊，殷碩韓怕形象受損，近日向她出示身分證，想以空白的配偶欄證明已經離婚，但殷偷吃劈腿成性，還會情緒勒索、控制女伴，非常惡劣，為了避免更多女性受害，她決定出面揭發殷的真面目，也準備提出侵害人格權的民事告訴，希望透過司法為自己討回公道。

針對相關指控，殷碩韓矢口否認，強調跟女友交往時已經離婚，更不可能腳踏多條船，應是某前任不滿被他分手，才會故意抹黑。此外，他也否認對女友情緒勒索，強調只是關心、提醒，更不是控制狂。


更多鏡週刊報導
網紅獸醫劈四女／專挑多金女飼主下手　人夫獸醫殷碩偉連劈4女大翻車
網紅獸醫劈四女1／約會省房錢要求車震　配偶欄非空白他瞎掰理由竟給過

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
369 1 2016 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
打臉川普！馬克宏宣布不參與美國行動　「法國非當事方」
要「台灣說一句話」挺川普　矢板明夫：非常有價值
經典賽冠軍戰美國戰委內瑞拉　麥克萊恩對決羅德里奎茲
獨／盧秀燕進軍華府深水區「化解疑美論」　會晤AIT關鍵人物
鍾明軒爆財務危機！親認接不到業配　公開真實現況：不想再裝了
為什麼賺不到錢？吳淡如點名：這「7種人」最難變有錢
WBC委內瑞拉爭冠隱憂！牛棚操太兇　教頭爆：收到3母隊勸別連
小S「情緒潰堤」全被拍！　黑范家門口哭到被攙扶
獨／蕭淑慎尪「掐頸摑掌」性侵女藝人！　判囚4年10月

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅否認：不滿被分手抹黑

WBC冠軍戰今早開打！　運彩投注金破2億

人夫「網紅」爆4劈情勒！　摳門約會要車震

人夫「網紅」爆4劈！　專挑多金美魔女下手

周子瑜禮服撞衫「超商提網」　小編速回3字

大學繁星推薦今放榜　9點起開放網路查詢

消失22年！　玉女歌手復出成「中藥女強人」

春雨來了！　鋒面明掛外海

鋒面明接近！　3天雨最多

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

傻追8字頭？神獸建商早就「降價跳車」了！揭開當年排隊秒殺案的殘酷真相｜地產詹哥老實說完整版 EP301

桃園母女慘遭聯結車撞畫面曝光！　雙雙命危仍生死未卜

GTC壓軸彩蛋登場！　黃仁勳與「雪寶」同台互動超吸睛

善款2.5億只用千萬做公益！前名模只認詐貸　在押胞兄一肩扛

多國拒護航荷莫茲海峽！川普氣炸：忘恩負義

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅否認：不滿被分手抹黑

WBC冠軍戰今早開打！　運彩投注金破2億

人夫「網紅」爆4劈情勒！　摳門約會要車震

人夫「網紅」爆4劈！　專挑多金美魔女下手

周子瑜禮服撞衫「超商提網」　小編速回3字

大學繁星推薦今放榜　9點起開放網路查詢

消失22年！　玉女歌手復出成「中藥女強人」

春雨來了！　鋒面明掛外海

鋒面明接近！　3天雨最多

年薪百萬業務「刷單任務」　女客1個月花近百萬！怒揭詐騙手法

唐禹哲低調現身台北知名幼兒園！妻素顏被拍「4歲兒高顏值遺傳爸媽」

春分「土地公生日」龍抬頭　做3事財運大爆發

阿里山高峰飯店深夜大火！火舌竄出畫面曝　消防急上山搶救

不跟美國走！　馬克宏宣布「法國非當事方」：絕不參與打通荷莫茲

經典賽冠軍戰美國戰委內瑞拉　麥克萊恩對決羅德里奎茲

Suzuki全新休旅「新台幣70萬有找」挑戰TOYOTA！搭載1.5升動力能選四驅

獨／化解疑美論！盧秀燕進軍華府深水區　會晤AIT關鍵人物畫面曝

美國挺進冠軍戰收視再炸裂！　WBC4強賽737萬觀看改寫歷史

美福特號航母「撤離戰區」返港！　大火燒毀百床位、200人傷　

「朴宰範的私生子XD ！？」　化身一日奶爸變得超溫柔

生活熱門新聞

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

全聯「神級甜點」被掃空！全場讚：茶香濃郁

全台10縣市明天停水！最久「從早到晚無水用」時間區域一次看

鋒面明接近！　3天雨最多

消失22年！　玉女歌手復出成「中藥女強人」

頭牙別錯過！龍抬頭禁忌＋補財庫全攻略

日人來台瘋找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！她一看包裝秒懂

「只買1時段班機」爽又舒服！網懂：長大的證明

快訊／今彩539頭獎開出2注　800萬落在台北、台南

春雨來了！　鋒面明掛外海

每週2次也可行！運動「黃金時間」死亡率降32％

日本拉麵店「新規定」一票傻眼！　作家：在台灣會罵翻？

人夫「網紅」爆4劈！　專挑多金美魔女下手

更多熱門

相關新聞

人夫「網紅」爆4劈情勒！　摳門約會要車震

人夫「網紅」爆4劈情勒！　摳門約會要車震

今年36歲的獸醫師殷碩韓，在北市多家動物醫院執業，也在公會及學校擔任講師，他常在IG、臉書分享工作日常，擁有許多粉絲，並代言不少產品，還常受邀上節目討論寵物議題，主持人陶晶瑩曾經專訪他，藝人炎亞綸的寵物也找他看過診。不過，形象極佳的他最近卻大翻車，遭爆隱婚、偷吃多女，還是一個擅用情緒勒索的恐怖情人！

人夫「網紅」爆4劈！　專挑多金美魔女下手

人夫「網紅」爆4劈！　專挑多金美魔女下手

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

野生河豚誤闖水族館「眼神死」　海豚興奮當球玩

55歲李英愛重返《大長今》拍攝地

55歲李英愛重返《大長今》拍攝地

關鍵字：

鏡週刊殷碩韓

讀者迴響

熱門新聞

方志友、楊銘威驚爆協議離婚　奉子成婚苦撐11年

LINE訂閱制本週有望上線

鍾明軒爆財務危機！親口認「接不到業配」

小S收工後「情緒徹底潰堤」！

吳淡如：這7種人最難變有錢

台鐵深夜死傷事故！桃園=中壢區間單線雙向運行

老婆嫌嘴太臭！科技男「頻冒2症狀」求救　醫一照胃鏡搖頭

獨／余祥銓月扛15萬房貸養家　余天感動：真的變很多

方志友出遊不見老公　楊銘威「1陋習」成離婚導火線

即／桃園母女遭聯結車撞　搶救後宣告死亡

峇里島將「完全停擺」24小時！航班全面暫停

台灣TOYOTA「零關稅美規車」要來了

鋒面要來了！　「連下4天」地區曝

LINE「19款免費貼圖」限時下載！小倉鼠蘑菇、ㄅㄅㄐ

AV女網紅槓上攀岩教練　發文還原現場

更多

最夯影音

更多
差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪

差1票就不表決！翁曉玲遭圍剿　反嗆：阻擋我離開構成強制罪
林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

林志玲嫁AKIRA六年：每天開心　聽3歲兒「雙語講我愛妳」融化

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

台灣上空罕見「長命高氣壓」周四鋒面到變天！3天雨最多

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

孫燕姿睽違12年香港開唱　鄭秀文獻聲「曝初見回憶」

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

長沙解放西路太解放了　露臀皮衣女當街吞「人肉麥克風」　警急拽壓制吼圍觀群眾：不要再拍囉

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

末日來臨防災食品開箱

末日來臨防災食品開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來補存糧，一起開箱災難時的糧食救星！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面