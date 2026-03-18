爆多劈「情勒」美魔女　人夫網紅否認：不滿被分手抹黑

▲打造專業、溫暖人設的殷碩韓（右），因劈腿多女，形象大翻車。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

為了討公道，Ａ小姐找殷碩韓對質，殷坦承跟小五睡過、吃情人節大餐，但說：「我沒有不喜歡妳，這才是重點！」更扯的是，殷還恐嚇她，說偷查別人的身分證會有刑責，要Ａ小姐別把事情鬧大。不過，本刊調查，為防堵詐騙，政府推出便民服務，只要進入戶政司官網「國民身分證領補換資料查詢作業」欄位，輸入身分證上相關資料，就可查詢證件真偽，完全合法。

殷碩韓的惡行還不止於此，Ｂ小姐告訴本刊，殷打造暖男人設，私下卻是恐怖情人，例如Ａ小姐起床後，一舉一動都要向他報備，包括幾點鐘洗澡？幾點鐘回到家？如果5分鐘內沒有回報，就會挨罵。Ａ小姐跟殷交往9個月，已從開朗的美魔女，變成臉色憔悴、瘦到不成人形的鬼魔女，令人心疼。

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另外，1月初，有網友在threads上發文，說在日本表參道逛街時，直擊有對台灣情侶在街頭鬧不愉快，男子大罵：「妳哭什麼哭！妳很丟臉！」網友認出男子是經常上節目的殷碩韓，直呼：「節目上看起來這麼溫柔的人，對待另一半這麼糟糕嗎？」Ｂ小姐證實，被罵的是Ａ小姐，當天她感冒不舒服，又陪殷逛了一整天，非常疲憊，殷卻認為她在擺臭臉，當街大罵。

▲自稱得了恐慌症的殷碩韓被爆私下很正常，還頻繁與女友們分享生活。

更離譜的是，某次Ａ小姐跟殷碩韓約會時，提早抵達，殷竟懷疑她是跟其他男人見面才提早到，羞辱她「很隨便」。Ａ小姐不堪受辱、轉身離開，殷竟上前拉她手說：「我只是在試探妳，我有說妳可以走嗎？」十分不可理喻。

Ｂ小姐說，殷碩韓很會情緒勒索女伴，例如Ａ小姐跟房仲處理交屋事宜、沒接電話，殷就奪命連環叩，說房仲會性侵女屋主，就連Ａ小姐找認識多年、已婚的男性友人修水電，殷也疲勞轟炸一整天，還說：「男人很危險！有家庭、小孩又怎樣，想強暴妳隨時都可以！」

▲殷碩韓遭爆常用情緒勒索等方式控制女伴。示意畫面，非真實截圖。

此外，殷碩韓追求Ａ小姐時稱讚她個性大方、擅長社交，交往後卻說她勾引男人、對男友不忠；Ａ小姐跟友人聚會，殷也會傳訊息命令她「不准喝酒」，還問她：「被撿屍是樂趣嗎？不然下次妳假裝醉倒，我去撿。」讓Ａ小姐看了恐慌症差點發作。

Ａ小姐告訴本刊，殷碩韓怕形象受損，近日向她出示身分證，想以空白的配偶欄證明已經離婚，但殷偷吃劈腿成性，還會情緒勒索、控制女伴，非常惡劣，為了避免更多女性受害，她決定出面揭發殷的真面目，也準備提出侵害人格權的民事告訴，希望透過司法為自己討回公道。

針對相關指控，殷碩韓矢口否認，強調跟女友交往時已經離婚，更不可能腳踏多條船，應是某前任不滿被他分手，才會故意抹黑。此外，他也否認對女友情緒勒索，強調只是關心、提醒，更不是控制狂。



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