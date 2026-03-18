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川普要亞洲盟友派兵中東　經濟學人示警：台灣處境堪憂

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

美國總統川普要求全球盟友派兵到荷莫茲海峽，包括日本、韓國等國。英國《經濟學人》分析，亞洲多國一方面擔心捲入「遙遠且不可控」的戰爭，另一方面又怕被美國認為沒出力而遭拋棄，但如今最岌岌可危的莫過於台灣，因為美軍資源轉向中東，軍購交付延遲的問題恐雪上加霜。

亞洲盟友進退兩難　怕捲戰火也怕被美國拋棄

文章指出，川普近日在社交媒體上點名日本、韓國等亞洲盟友，但各國反應冷淡，一方面擔心本國部隊捲入遙遠又不可控的中東衝突，另一方面又憂心不配合會被美國拋棄，失去美國的安全承諾，因為川普多次強調盟友應「分擔成本」，並以撤回保護作為施壓手段。

《經濟學人》點名台灣　軍購交付恐因中東戰事再延宕

分析直言，台灣處境最岌岌可危，因為台灣不同於其他亞洲盟友，美國並無條約義務保衛台灣，僅承諾向台灣出售防衛性武器。2021年起，台灣採購了102枚愛國者飛彈、NASAMS防空系統與HIMARS多管火箭系統，原本預定今年交付，但這些也是美軍在中東的關鍵裝備，恐導致軍購延誤，影響台灣軍民信心。

▲▼空軍射擊愛國者二型飛彈。（圖／國防部提供）

▲我空軍射擊愛國者二型飛彈。（圖／國防部）

韓國已有清海部隊　但若改護航荷莫茲恐需國會點頭

事實上，韓國目前已有一支「清海部隊」駐紮在亞丁灣海域，這是2009年起依聯合國安理會決議，派駐執行反海盜任務及安全航行支援任務。編成是4400噸級驅逐艦大祚榮號，兵力達262人，曾參與「亞丁灣曙光行動」、利比亞與葉門撤僑行動，保障超過4萬艘船隻的航行安全。

2020年川普任期內，美軍無人機在伊拉克巴格達國際機場附近發動空襲，擊斃伊朗伊斯蘭革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qasem Soleimani）時，清海部隊也曾擴大任務至荷莫茲海峽，護航韓籍商船。

不過，韓國軍方強調，國會批准的派遣區域原本為亞丁灣一帶，雖有「保護國民必要時可延伸作戰海域」條款，但這次情況不同，若清海部隊成為多國聯合行動一部分，作戰性質將徹底改變，可能需要再次取得國會批准。

▲▼3月5日，位於南韓慶尚北道星州郡的薩德飛彈系統基地，正由美軍進行發射台拆卸作業，疑似準備將薩德撤往中東。（圖／達志影像）

▲3月5日，位於南韓慶尚北道星州郡的薩德飛彈系統基地，正由美軍進行發射台拆卸作業，疑似將薩德撤往中東。（圖／達志影像）

日本同樣卡在民意與法律　高市早苗已要求研究能做什麼

日本也同樣身陷兩難，因為國內民意多數反對，還需要跨越憲法與「集體自衛權」的法律爭議，因為該衝突明顯不符集體自衛權的「存亡危機事態」，也不屬於能為美軍提供後勤支援的「重要影響事態」。

儘管高市早苗起初持婉拒態度，但隨著19日即將訪問白宮，雙方勢必討論到派兵問題，所以為了會談順利、美日後續貿易協議不受衝擊，高市早苗已經要求幕僚，研究在日本現行法律框架下「能做些什麼」。

如今美軍駐紮在日本的海軍陸戰隊轉往中東，部署於韓國的愛國者、薩德系統也被調走，亞洲盟友不免憂慮，美國的戰略重心是否已經轉移。

▼日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

▲▼日本首相高市早苗同意修訂「防衛裝備移轉三原則」，廢除針對殺傷武器出口的5類型規範。（圖／達志影像）

 
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