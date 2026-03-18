快訊／昶虹爆假交易「掏空5億」　前特助100萬交保

▲昶虹國際前董座特助賴基宗。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、柯沛辰／台北報導

科技廠昶虹國際公司前董座吳陵雲的特助賴基宗，涉嫌利用董事會賦予的職權，主導中國子公司進行假交易，甚至安排兒子當人頭、領乾薪，造成昶虹國際損失約5億元。北檢複訊後，諭知賴基宗100萬元交保，限制出境出海及住居，其餘被告請回。

北檢約談5人漏夜複訊 賴基宗100萬交保其餘請回

台北地檢署17日指揮調查局搜索昶虹國際，並以《證交法》非常規交易等罪名約談吳陵雲、賴姓父子及前財務主管尤坤淟等5人到案。經約談後，賴、尤2人17日深夜被移送北檢複訊。北檢複訊後，稍早諭知賴基宗100萬元交保，限制出境出海及住居，其餘被告請回。

昶虹去年遭勒令下市 新團隊懷疑前團隊人謀不臧

昶虹國際在2024年11月因未能繳交財報被勒令下市，當時的經營團隊曾公開表示，原因是會計師查核時，發現旗下昶虹電子蘇州公司（蘇昶）的存款等財務資料有疑義，導致會計師無法完成2023年度的審計程序，昶虹經營團隊懷疑前團隊人謀不臧，立即提告並解除子公司蘇昶的負責人賴基宗所有職務。

偽造董事會決議開匯票 交易取消後5300萬人民幣仍遭兌現

檢調追查懷疑，賴男同時是母公司昶虹國際的董事長特助，涉嫌在2023年7月間，偽造蘇昶董事會決議通過與中國天禾公司的假交易，並開立共計人民幣5300萬的匯票2張，後來交易取消，但匯票已被兌現。

2024年7月間，賴又疑似與昶虹許姓董事共謀，從蘇昶匯款人民幣180萬給中國章鵬公司，另外幫中國醇美公司背書擔保人民幣5500萬也拿不回來，但當時董事長吳陵雲與尤姓財務主管疑似發現蘇昶財務有異，卻未據實揭露在財報中。

檢調另外發現，賴男安排兒子在昶虹旗下易特聯合公司當人頭員工，領了約半年的薪水當零花錢。全案朝《證券交易法》非常規交易、特別侵占、特別背信，《刑法》偽造文書等罪嫌方向偵辦。