美議員憂「400枚魚叉飛彈」交貨進度　官員：台灣具最優先順位

▲2022年8月17日台灣花蓮空軍基地，軍方人員站在美製RGM-84魚叉反艦飛彈，以及AIM-120、AIM-9空對空飛彈旁，準備在F-16V戰機前進行掛彈演習。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

美國國會17日針對「改革美國軍售」議題召開聽證會，多位眾議員在會中對台灣軍購進度表達高度關切。尤其是針對魚叉飛彈（Harpoon）的交付時程，議員憂心台灣的排隊順位竟落在沙烏地阿拉伯之後。對此，美國國防官員強硬表態，已下達指引將台灣列為首要任務，若兩國交付順序產生衝突，台灣將具備絕對的優先權。

議員質疑魚叉飛彈「排隊在沙國後」 美官員：台灣優先指引仍有效

根據《中央社》報導，在聯邦眾議院外交委員會的聽證會上，共和黨籍眾議員塞爾福（Keith Self）提出質疑。他指出，魚叉飛彈對台灣而言是極為關鍵的嚇阻武力，但為何在實際交付的排隊順序中，沙烏地阿拉伯卻排在台灣前面？

針對這項疑慮，美國國防部國防安全合作署（DSCA）署長米勒（Michael F. Miller）隨即澄清。米勒透露，早在2023年他就已向所有負責軍售執行單位的機構下達明確指引，要求將「台灣的需求」置於所有其他需求之上。

米勒強調，這份優先指引至今「依然有效」，並明確表示，若台灣與沙國在飛彈供給上出現競爭關係，美方絕對會優先提供給台灣，目前相關單位也正朝此方向全力衝刺。

「保衛台灣是首要任務」 美方回應商售卡關疑雲

另一位來自華盛頓州的眾議員鮑加納（Michael Baumgartner）則追問，為了讓台灣擁有抵禦中共入侵的足夠武器，美國將交付進度提前的「優先性」究竟有多高？米勒果斷回應，與台灣的安全合作與援助「正是我們的首要任務」。

此外，鮑加納也提到一家華盛頓州供應商的案例。他表示，該廠商試圖透過直接商售（DCS）管道提供零組件給台灣，但申請案件卻石沉大海超過一年，遲遲無法解決。

對此，米勒與美國國務院政軍局資深官員布朗（Stanley L. Brown）解釋，該案可能並非美方擋件。

米勒指出，若業者已取得出口許可，問題核心可能在於合作夥伴（台灣端）並未啟動採購，這屬於台灣政府或相關企業的決策權限；布朗也補充，若廠商遇到阻礙，政軍局非常樂意介入協助，確認問題究竟卡在何處。

2020年對台軍售案 400枚魚叉飛彈預計2028全到位

美國於2020年宣布對台軍售100套岸置魚叉飛彈海岸防禦系統（HCDS），規模相當龐大。該合約內容涵蓋400枚RGM-84L-4魚叉II型地面發射飛彈、4枚演習彈、100套發射器運輸載具，以及25輛雷達卡車等後勤設備。

這套被視為反制共軍登陸威脅的利器，軍售總額達23.7億美元。根據目前的進度規劃，這批強大的防衛火力預計將於2028年全數交付完畢。