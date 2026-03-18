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WBC冠軍戰今早開打！　運彩投注金破2億

▲2026年WBC美國隊。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年WBC最終冠軍戰登場，美國隊將對上委內瑞拉，專家預估將上演全壘打以及三振大爆發。（圖／達志影像／美聯社）

記者游瓊華／台中報導

世界棒球經典賽（WBC）進入白熱化階段，今（18）日早上8點將上演超強對決，由地主美國隊強碰委內瑞拉！這場「大聯盟級」的硬碰硬對決讓全台球迷熱血沸騰，運彩公會理事長何昱奇預估，這場比賽將上演「暴力美學」，雙方勢均力敵，全壘打與三振大戰有機會同時噴發，今日單場投注金額將衝破2億元。

運彩公會理事長何昱奇指出，這次經典賽，美國隊場場贏得驚險，看起來是刻意保留，但冠軍戰一定會釋放所有實力，誓言拿下冠軍，加上兩隊打擊火力全開，長打能力都非常驚人，全壘打出現機率極高，將上演典型的「火花四射」。

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不過，何昱奇也點出關鍵在於「投手壓力」。他分析，在這種冠軍戰等級的高壓賽事中，投手壓力爆表，雖然容易被擊出長打，但為了守住勝果，投手也會拚盡全力飆速，進而拉高三振數。他大膽預測，這場比賽極可能出現「全壘打＋三振數」同時偏高的特殊數據表現。

根據最新運彩賠率，目前盤口較看好主場美國隊，不讓分賠率僅1.23，委內瑞拉則為2.40；讓分盤部分，美國隊（-1.5）賠率1.56，委內瑞拉（+1.5）則為1.89。大小分門檻設在8.5分，大、小分賠率均為1.71。

為了回饋廣大彩迷，運彩公會也祭出「冠軍戰限定活動」，網路會員只要投注代碼尾碼抽中「8」，最高可獲得6000元彩金，若成為單日「派彩金王」，還有機會再拿1萬元獎金。

不過，何昱奇強調，冠軍戰不只看比分，數據才是真正價值，提醒彩迷在享受熱血賽事的同時，也要量力而為，理性投注。

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