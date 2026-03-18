沒當詐團車手　新竹男「幫控車」要賠200萬

記者黃翊婷／綜合報導

李姓男子在2022年間加入詐騙集團，負責控管提供人頭帳戶的「車主」，落網之後，他面臨受害者提告求償200萬元，辯稱自己並未參與詐欺，應當只對「車主」構成妨害自由。不過，新竹地院法官日前審理之後，仍裁定李男應賠償受害者200萬元。

▲李男並非車手，而是負責控管提供人頭帳戶的人。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，李男與張姓、林姓、鄧姓男子都是詐團成員，該詐團會在網路上刊登假廣告，吸引有意提供金融帳戶牟取錢財的人，接著再派人將提供人頭帳戶的「車主」載送至據點，由李男及鄧男負責管控；該詐團在2023年1月間以假投資話術，誘導他依照指示匯款至人頭帳戶，導致他損失200萬元，因而決定對此提告求償。

李男則辯稱，他沒有參與對受害者詐欺的行動，應當僅對「車主」構成妨害自由，就某方面而言，他也是受害者。

不過，新竹地院法官認為，雖然李男沒有直接參與對受害者實施詐欺的行為，但在整個過程中，他負責「控車」，也就是看管「車主」，與其他詐團成員相互分工，以便成員達到詐取金錢的不法目的，他的行為已經構成民法第185條所定的共同侵權行為，而且與受害者損失200萬元具有相當的因果關係。

最終法官並未採信李男的說詞，判處他應給付受害者200萬元，全案仍可上訴。