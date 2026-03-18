人夫「網紅」爆4劈情勒！　摳門約會要車震

▲為了省開房費，殷碩韓要求與Ａ小姐（圖）到網咖Qtime約會或車震。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

今年36歲的獸醫師殷碩韓，在北市多家動物醫院執業，也在公會及學校擔任講師，他常在IG、臉書分享工作日常，擁有許多粉絲，並代言不少產品，還常受邀上節目討論寵物議題，主持人陶晶瑩曾經專訪他，藝人炎亞綸的寵物也找他看過診。不過，形象極佳的他最近卻大翻車，遭爆隱婚、偷吃多女，還是一個擅用情緒勒索的恐怖情人！

殷碩韓還指責Ａ小姐：「妳很喜歡挑起我家的不愉快！」Ａ小姐被情緒勒索，只好選擇不追究；直到上個月，一只女用皮夾才戳破殷的謊言。「殷碩韓騙了我整整9個月，我被他折磨到不成人形，現在瘦到只剩下42公斤！」Ａ小姐告訴本刊，她上個月與殷分手，因為情傷加上種種壓力，瘦成紙片人。年近半百的她提起與殷交往的過程，瘦弱的身軀便不自覺顫抖，看起來受到不小打擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Ａ小姐表示，去年殷碩韓替她的寵物看診而結識，自稱單身的殷很快以結婚為前提，對她展開熱烈追求，不但天天關心寵物狀況，還照三餐噓寒問暖，並稱讚在股市打滾多年的她條件好、口才佳、個性大方，還說二人若合開podcast節目會大受歡迎，把她捧上天。

▲網紅獸醫師殷碩韓形象很好，卻遭爆私下是大渣男。

殷碩韓的暖男人設打動了Ａ小姐，讓單身多年的她答應交往；交往後Ａ小姐卻發現，殷常哭窮，希望Ａ小姐出資幫他開一間屬於自己的動物醫院，殷也常請Ａ小姐支付或代墊出國旅遊的費用，為了省下開房費，他還要求與Ａ小姐車震或到網咖約會。去年底，殷帶Ａ小姐到高雄出差，廠商提供高鐵一般車廂的車資，殷卻要她訂商務艙，事後也沒給錢，她為愛全吞了。

▲殷碩韓（左）與小三Ａ小姐（右）到日本旅遊，還高調放閃。

Ａ小姐說，去年5月與殷碩韓交往不久，就發現殷的身分證配偶欄有女人名字，殷解釋二年前跟前妻離婚，新的身分證放在南部老家，還說會請家人拍照證明。後來殷將新身分證照片用LINE傳給Ａ小姐，雖然配偶欄空白，但她仍不放心，開口向殷索討正本，沒想到殷卻說，家人不諒解他離婚，拍照已經很為難了，若還要家人把身分證寄上來，會害他跟家人的關係更僵。

▲殷碩韓的小四（圖）去年底帶寵物看診，被殷搭上，開始交往。

▲將殷碩韓的行徑PO網後，Ｂ小姐收到多名女子私訊，打聽渣男是不是殷。

▲殷碩韓的小四、小五看到PO文後，私訊Ｂ小姐，證實殷腳踏多條船。

殷碩韓還指責Ａ小姐：「妳很喜歡挑起我家的不愉快！」Ａ小姐被情緒勒索，只好選擇不追究；直到上個月，一只女用皮夾才戳破殷的謊言。



更多鏡週刊報導

網紅獸醫劈四女／專挑多金女飼主下手 人夫獸醫殷碩偉連劈4女大翻車

網紅獸醫劈四女2／名獸醫帶小三回家稱與舅公同住 角落一紙情書揭不倫祕辛