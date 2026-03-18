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輝達在以色列、台灣發展承諾不變！　黃仁勳：100%投入不撤資

▲▼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中東衝突局勢持續升級，晶片巨頭輝達（NVIDIA）在地緣政治風暴下的布局引發全球關注。執行長黃仁勳於17日出席GTC大會記者會時，針對國際局勢感性發聲，除了表達對以色列員工及其家庭的憂心，更堅定強調輝達將長期深耕以色列與台灣，並針對美國政府欲將台灣半導體產能移往美國的目標，直言「挑戰性極高」。

憂心以國6000員工　黃仁勳：輝達絕對長期投資

根據《中央社》報導，隨著美、以兩國聯手打擊伊朗的軍事行動衝擊全球供應鏈，輝達在當地的營運狀況成為焦點。黃仁勳在會中透露，輝達在以色列擁有約6000名員工及其背後的家庭，他對同仁的安危感到非常掛心。不過他也強調，目前公司在以色列的運作依然維持非常穩定的狀態。

黃仁勳重申，輝達對以色列是「100%的投入」，並承諾將在當地進行長期發展。他更隨即將話題轉向亞洲，堅定表示：「這一點對於台灣也同樣適用。」

「全世界都依賴台灣」　輝達供應鏈核心不可撼動

談到台灣在全球半導體版圖的地位，黃仁勳展現出極高的信任。他指出，輝達在台灣不僅擁有數千名資深員工，更重要的是，「我們的整個供應鏈都在那裡」。他提到，台灣有數百家輝達的合作夥伴，其中多數更是左右全球經濟命脈的頂尖企業。

黃仁勳有感而發地表示，在當前的局勢下，他唯一的期盼是各國能攜手合作、維持和平，並以大局為重保持冷靜，共同提升產業韌性。他強調，未來輝達會持續仰賴以色列的優秀人才與產業，「我也百分之百相信，未來很長一段時間，輝達與全世界都將持續依賴台灣」。

川普政府擬遷台4成產能　黃仁勳：辦到非常困難

面對地緣政治引發的供應鏈重組壓力，川普政府展現強硬態度。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）先前曾明確表示，目標是在川普任內將台灣半導體產能的40%轉移至美國。對此，黃仁勳也在記者會上給出了務實的觀察，直言要達成此目標「非常困難」。

黃仁勳分析指出，雖然台積電已積極在亞利桑那州及美國各地布建晶圓廠與供應鏈，但全球對晶片的需求成長速度驚人。他認為，在美國建立新廠的同時，全球整體的總需求也在大幅飆升，在這種供需雙雙擴張的背景下，要將台灣產能佔比調整至40%，將會是非常具備挑戰性的任務。

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