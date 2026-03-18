西方盟友冷淡對美　阿聯酋：願跟進各國對荷莫茲海峽採取行動

▲荷莫茲海峽。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）高層官員表示，若國際社會啟動行動確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行安全，阿聯願意參與其中。不過，該國目前仍以避免局勢進一步升高為優先。

保持「開放態度」

阿聯總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）17日在美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）表示，阿布達比對於參與維護海上安全持開放態度，但相關行動應納入更廣泛的國際合作架構之中。

盟國態度多保留 不願升級局勢

這番表態正值美國總統川普要求盟友派遣軍艦護航油輪之際，但多個盟國對此態度保留。荷莫茲海峽為全球能源運輸關鍵通道，約有全球五分之一的石油經此運輸。

加爾賈什指出，荷莫茲海峽是重要的國際水道，其安全不僅是區域國家的責任，更涉及全球貿易與能源供應。他強調，維護該水道暢通應由多方共同承擔。

針對阿聯可能扮演的角色，他表示，任何參與行動都可能是在美國主導的國際合作框架下進行，並應涵蓋亞洲、歐洲與其他區域國家。

口頭斥責伊朗 仍避免實際採取行動

他說，目前尚未看到明確的正式計畫，但「將全球貿易或能源作為人質的行為令人無法接受，我們需要共同採取行動應對」。他並補充，一旦國際機制成形，阿聯將會是其中一員。

加爾賈什也透露，各方目前仍就相關合作方案持續進行討論，顯示在中東局勢緊張之際，國際社會正尋求建立聯合應對機制。